Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang điều tra, làm rõ vụ giết người ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của người dân về việc, tại gia đình anh Phạm Văn Th (SN 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau. Lúc này, đối tượng Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị T (vợ anh Th), anh Phạm Văn L (em trai anh Th) và chị Nguyễn Thị N (vợ của anh L).

Hậu quả, chị T, anh L, chị N bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chị T tử vong. Đối tượng Hưởng bị người dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đặng Văn Hưởng - Ảnh: Zing

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ Zing, vào ngày 10/1, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Hưởng (29 tuổi, ở huyện Lục Ngạn) để điều tra hành vi Giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân, Hưởng dùng dao đâm gục chị Thủy rồi tiếp tục truy sát gia đình em chồng nạn nhân.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi gây án, Hưởng bị người dân bắt giữ, đánh trọng thương. Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đặng Văn Hưởng để làm rõ hành vi giết người.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.

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