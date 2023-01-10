Vào ngày 9/1, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Minh Thoan, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ tối qua (8.1), người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh được bỏ trong làn, đặt trước cổng chùa Quan Hà (thuộc địa phận xã Cộng Hòa, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Cháu bé được quấn trong chiếc chăn, bỏ trong làn kèm một tờ giấy để lại với nội dung: “Đẻ bé được 5 ngày, do hoàn cảnh nên con không thể nuôi cháu. Con nhờ nhà chùa, nương rộng vòng tay chăm sóc cháu giúp con. Con biết ơn nhà chùa”.

Một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện trước cổng chùa ở Thái Bình cùng lá thư 'nhờ chăm sóc giúp' - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngoài tờ giấy trên, trong làn còn một số bộ đồ trẻ sơ sinh. Ông Thoan cho biết thêm: “Cháu gái 5 ngày tuổi. Nhân viên y tế kiểm tra xác định cháu bé có sức khỏe tốt, không dị tật. Hiện được nhà chùa tạm thời chăm sóc cháu những ngày này”.

Hiện tại, nhân viên y tế kiểm tra xác định cháu bé giới tính nữ khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe tốt, không dị tật. Hiện nhà chùa tạm thời chăm sóc cháu những ngày này.

Mặc dù lá thư để lại có ghi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng bé, nhưng cơ quan chức năng cho biết vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thông tin về cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên các kênh thông tin truyền thông địa phương để tìm thân nhân của cháu bé.

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