Cận cảnh hiện trường bên trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất diễn ra thế nào?

Xã hội 10/01/2023 10:38

Từ đêm ngày 9/1, hiện trường nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống hố bê tông có mưa khiến công tác cứu hộ phải gián đoạn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 10/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đêm 9/1, hiện trường nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống hố bê tông có mưa khiến công tác cứu hộ phải gián đoạn.

Tuy nhiên, Tổ điều hành cứu hộ vẫn bố trí mặt bằng, sắp xếp thiết bị và tổ chức chia ca, đảm bảo công tác cứu hộ ngay khi mưa ngưng hạt. Ngoài ra, máy rung 180kW đã được đưa đến hiện trường tối qua. Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục lấy đất quanh khung vây thép, đã đóng ống vách thép 1m bao quanh trụ bê tông.

Cận cảnh hiện trường bên trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất diễn ra thế nào? - Ảnh 1Cận cảnh hiện trường bên trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất diễn ra thế nào? - Ảnh 2
Đội thi công đã đóng ống thép 1m bao quanh cọc bê tông - Ảnh: Báo Dân Trí

Vẫn theo lời phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khối lượng công việc lớn, hiện trường tập trung nhiều máy móc, thiết bị. Các đội thi công đang chạy đua với thời gian để sớm nhấc trụ bê tông lên mặt đất. 

Lý giải về việc cứu hộ, cứu nạn kéo dài, ông Bảo cho biết, việc kéo một trụ bê tông đã đóng sâu 35m từ dưới lòng đất lên không đơn giản. Địa chất tại công trường là đất sét, khi trụ đóng xuống, đất sét bám chặt vào trụ , vì vậy nhổ lên rất khó khăn. Điểm thi công cầu Rọc Sen đi vào rất khó khăn, việc điều động, vận chuyển những thiết bị chuyên dùng vào rất khó, mất thời gian. Các thiết bị như cần cẩu, búa rung được vận chuyển bằng đường thủy, nhưng khi qua các kênh nhỏ hẹp lại vướng các cầu dân sinh nên phải chờ con nước mới đi lọt qua được.

Sau 11 ngày xảy ra sự việc tại công trình cầu Rộc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên mặt đất. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia của Nhật Bản cùng các bộ, ngành cũng đã vào cuộc.

Cận cảnh hiện trường bên trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất diễn ra thế nào? - Ảnh 3
Nhiều máy móc, thiết bị tiếp tục được đưa đến hiện trường giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Cận cảnh hiện trường bên trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất diễn ra thế nào? - Ảnh 4
Hiện trường vụ bé trai ở Đồng Tháp lọt sâu dưới hố có mưa lớn, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Tối 4/1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Lý giải nguyên nhân việc giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố ở Đồng Tháp liên tục gặp khó khăn và phải kéo dài

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Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lý giải cho nguyên nhân việc cứu hộ phải kéo dài mới đây lực lượng chức năng đã đưa ra lời giải thích.

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