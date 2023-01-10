Vụ đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất ở Hà Nội được phát hiện như thế nào?

Xã hội 10/01/2023 13:20

Vào ngày 10/1, công an Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu đấu trộm nước sạch sông Đà để sử dụng bằng đường ống trái phép.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 10/1, lãnh đạo Công ty CP Viwaco cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) về vụ đấu trộm đường ống nước sạch sông Đà xảy ra ở số nhà 13-15-17 đường Hồ Tùng Mậu.

Cụ thể, vị này cho biết vụ việc xảy ra thời gian dài nhưng đến nay mới bị phát hiện là do quá trình thi công đường ống đã kết thúc vào năm 2009. Hệ thống dẫn nước được ngầm dưới đất nên phải đến cuối tháng 12/2022, khi công ty tiến hành cải tạo đường ống ở khu vực này mới phát hiện được sự việc.

Lãnh đạo Viwaco đánh giá đây là vụ đấu trộm nước lớn nhất từ trước đến nay được công ty phát hiện ra. Trước đây, đơn vị cũng từng phát hiện một số vụ nhưng tổng thiệt hại không lớn. Riêng vụ việc này thiệt hại rất lớn, diễn ra thời gian dài nên công ty trình báo để công an vào cuộc điều tra.

"Thời gian qua, công ty cũng thường xuyên có các đoàn thanh tra đi đánh giá hiện trạng cấp nước sạch ở các khu vực phụ trách nhằm sớm phát hiện, xử lý các sự cố", vị này cho biết.

Vụ đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất ở Hà Nội được phát hiện như thế nào? - Ảnh 1
Đường ống đấu nối nước sạch trái phép trên đường Hồ Tùng Mậu - Ảnh: Vietnamnet

 

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, Công ty CP Viwaco cho biết ngày 29/12/2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đơn vị phát hiện một đai nước nối từ ống phân phối ra ống dẫn vào nhà khách hàng ở địa chỉ 17 Hồ Tùng Mậu.

Sau khi phát hiện vụ việc, công ty trình báo Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy. Đơn vị chức năng sau đó đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản; đồng thời đoạn ống đấu nối trái phép được cắt ra để làm tang vật.

Qua xác minh, đại diện Viwaco cho biết chủ nhà ở địa chỉ trên tên P.M.H. Ông H. thuê 3 căn nhà ở số 13-15-17 Hồ Tùng Mậu để làm các dịch vụ khác nhau và đăng ký sử dụng nước sạch ở nhà số 17 nhưng lại đấu nối để cấp nước cho nhà số 13. Đồng thời, chủ nhà đấu nối trái phép từ đường cấp chính để sử dụng nước sạch cho nhà số 15-17.

Vụ đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất ở Hà Nội được phát hiện như thế nào? - Ảnh 2
Đấu nối trái phép đường ống phân phối trộm nước sạch sông Đà với số lượng lớn nhất từ trước tới nay - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, phía công ty liên hệ mời khách hàng trên đến làm việc nhưng người này không đến. Đơn vị đã ngừng cấp nước với địa chỉ trên kể từ khi phát hiện sự việc.

 

Công ty Viwaco cho biết, đây là vụ việc đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Hiện nay, Viwaco đưa ra hai phương án để tính toán tổn thất vụ đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng.

Theo đó, Công ty Viwaco sẽ tính thất thoát nước do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009 đến nay. Với phương án trên, nếu mỗi giờ nước xả từ đường nước chính vào nhà dân khoảng 4m3, mỗi ngày tính sử dụng 8 giờ là 32m3, tổng thiệt hại của công ty là hơn 1 tỷ đồng.

Phương án khác được Viwaco đưa ra là tính theo chỉ số nước của hộ gia đình đang sử dụng (theo đồng hồ là 3.817m3), nhân ba lần (do đường ống đấu trộm lớn gấp 3) thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu.

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