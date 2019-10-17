Vụ lùi xe cán chết người ở Bình Dương: Nạn nhân 50 tuổi, đang quét rác thì gặp nạn

Xã hội 17/10/2019 18:10

Trong lúc đang lúi húi quét rác, nữ tạp vụ bị xe tải cán chết thương tâm. Vụ lùi xe cán chết người đang được điều tra làm rõ.

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ lùi xe cán chết người xảy ra trong công ty chuyên sản xuất đồ gỗ thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 17/10, nữ tạp vụ khoảng 50 tuổi, quê tỉnh Cà Mau đang quét dọn phía sau xe tải thì tài xế cho xe lùi về phía sau, cán trúng người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, theo Pháp Luật TP.HCM. Được biết, nạn nhân làm tạp vụ trong công ty đã được nhiều năm, tính tình hiền lành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc. 

Vụ lùi xe cán chết người ở Bình Dương: Nạn nhân 50 tuổi, đang quét rác thì gặp nạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ lùi xe cán chết người ở Bình Dương - Ảnh: FB

Tháng 3/2019, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ lùi xe cán chết người gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là một bé trai 2 tuổi.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 10/3, chị Trần Thị Trâm (làm nghề nối mi) lùi xe bán tải trong sân nhà thờ Thư Trung (đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng). Do thiếu chú ý quan sát nên xe của chị Trâm đã cán lên người bé trai N.Đ.T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Người dân địa phương cho hay sân nhà thờ là nơi vui chơi của nhiều cháu nhỏ nhưng cũng là nơi có dịch vụ trông giữ xe ô tô 24/24 giờ. Sáng 10/3, bé T. được ông nội đưa đến sân nhà thờ vui chơi thì xảy ra tai nạn thương tâm.

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