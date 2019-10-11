Tông phải chó thả rông, hai vợ chồng bị xe tải cán qua người thương vong

Xã hội 11/10/2019 14:25

Người chồng điều khiển xe máy chở vợ đâm phải chó thả rông ngã xuống đường, đúng lúc xe tải từ phía sau tiến đến cán qua người. Vụ tai nạn thương tâm đang được điều tra làm rõ.

Hôm nay (11/10), tại tỉnh lộ 171, đoạn qua địa phận thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra tai nạn thương tâm khiến đôi vợ chồng thương vong.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Hoàng Văn Xoài (SN 1988, trú tại xã Tô Mậu, Lục Yên) điều khiển xe máy mang BKS 21C1 – 20018 chở theo vợ là chị Đinh Thị Liên lưu thông trên tỉnh lộ 171, theo hướng Khánh Hòa đi thị trấn Yên Thế.

Khi di chuyển đến địa phận thôn Làng Mường thì xe máy anh Xoài đâm phải chó thả rông khiến hai vợ chồng anh ngã xuống đường. 

Đúng lúc này, ô tô BKS 21C - 03070 do tài xế tên Huyên (người cùng huyện) điều khiển không kịp xử lý đã cán qua người anh Xoài tử vong, còn chị Liên bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Tô Mậu và Công an huyện Lục Yên đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Vĩnh Long xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong. Khoảng 1 giờ ngày 28/9, anh Nguyễn Vũ Luân (ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy mang BKS 67M1-458.79 chở mẹ ruột là bà Châu Thị Mót (44 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ.

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2 mẹ con tử vong trên đường về quê dự đám tang - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, xe máy của anh Luân bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 83C-069.34 đang dừng bên đường do tài xế Dương Hải Đăng (46 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) cầm lái.

Cú va chạm khiến anh Luân và bà Mót tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Theo người nhà, hai mẹ con anh Luân làm thuê ở Bình Dương, đang trên đường về dự đám tang người họ hàng thì gặp tai nạn thương tâm.

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