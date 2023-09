Sau khi thông tin vụ tai nạn xe rước dâu được chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chia buồn đến cô dâu chú rể.

Sáng nay (14/10), trên QL18 đoạn qua địa bàn xã Xuân Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu thu hút sự quan tâm của người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe tải đang di chuyển trên QL18 thì húc vào đuôi xe 16 chỗ khiến xe 16 chỗ tông trúng xe rước dâu.

Cú va chạm khiến xe rước dâu bị biến dạng nghiêm trọng phần đuôi, xoay ngang ra giữa đường làm giao thông qua đây ùn tắc nghiêm trọng. Xe tải và xe 16 chỗ cũng bị biến dạng một phần.



Xe rước dâu bị biến dạng phần đuôi - Ảnh: FB



Vụ tai nạn không có thương vong về người - Ảnh: FB

May mắn là vụ tai nạn không có thương vong về người. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chia buồn đến cô dâu chú rể. Hầu hết mọi người đều cho rằng tuy xảy ra tai nạn ngay trong ngày hỷ sự nhưng tất cả mọi người đều bình an vô sự đã là vô cùng may mắn.

Cách đây không lâu, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ xe rước dâu gặp tai nạn khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 29/7, chú rể Trần Ngọc Lâm (24 tuổi, trú Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) đón cô dâu Lê Thị Hồng Vân về nhà chồng. Khi xe đi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Gio Phong thì xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều.

Nguyên nhân do chiếc ô tô vượt xe tải nhưng không kịp nên tông vào xe rước dâu khiến xe rước dâu bị quay ngang 180 độ. Hậu quả, cô dâu gãy chân, chú rể cùng tài xế bị thương. Cả 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, chị Vân bị gãy xương chân phải khi đang mang thai tháng thứ 6. May mắn là thai nhi vẫn khỏe mạnh sau cú va chạm. Trong khi chú rể Lâm bị thương ở tay và một số phần mềm.

Do đám cưới đã được chuẩn bị, khách khứa cũng đến đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

