Xe rước dâu gặp tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Đuôi xe bị tông đến biến dạng

Xã hội 14/10/2019 17:29

Sau khi thông tin vụ tai nạn xe rước dâu được chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chia buồn đến cô dâu chú rể.

Sáng nay (14/10), trên QL18 đoạn qua địa bàn xã Xuân Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu thu hút sự quan tâm của người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe tải đang di chuyển trên QL18 thì húc vào đuôi xe 16 chỗ khiến xe 16 chỗ tông trúng xe rước dâu.

Cú va chạm khiến xe rước dâu bị biến dạng nghiêm trọng phần đuôi, xoay ngang ra giữa đường làm giao thông qua đây ùn tắc nghiêm trọng. Xe tải và xe 16 chỗ cũng bị biến dạng một phần.

tai nan xe ruoc dau 1
Xe rước dâu bị biến dạng phần đuôi - Ảnh: FB
tai nan xe ruoc dau 2
Vụ tai nạn không có thương vong về người - Ảnh: FB

May mắn là vụ tai nạn không có thương vong về người. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chia buồn đến cô dâu chú rể. Hầu hết mọi người đều cho rằng tuy xảy ra tai nạn ngay trong ngày hỷ sự nhưng tất cả mọi người đều bình an vô sự đã là vô cùng may mắn.

Cách đây không lâu, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ xe rước dâu gặp tai nạn khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 29/7, chú rể Trần Ngọc Lâm (24 tuổi, trú Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) đón cô dâu Lê Thị Hồng Vân về nhà chồng. Khi xe đi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Gio Phong thì xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều.

Nguyên nhân do chiếc ô tô vượt xe tải nhưng không kịp nên tông vào xe rước dâu khiến xe rước dâu bị quay ngang 180 độ. Hậu quả, cô dâu gãy chân, chú rể cùng tài xế bị thương. Cả 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, chị Vân bị gãy xương chân phải khi đang mang thai tháng thứ 6. May mắn là thai nhi vẫn khỏe mạnh sau cú va chạm. Trong khi chú rể Lâm bị thương ở tay và một số phần mềm.

Do đám cưới đã được chuẩn bị, khách khứa cũng đến đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

Vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị: Cô dâu đang mang thai 6 tháng

Vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị: Cô dâu đang mang thai 6 tháng

Sau vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị, cô dâu bị gãy chân phải khi đang mang thai ở tháng thứ 6, còn chú rể cũng bị chấn thương phần mềm.

Xem thêm
Từ khóa:   xe rước dâu bị tai nạn xe rước dâu gặp tai nạn may mắn thoát chết

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 44 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản