Sau va chạm với chiếc xe SH chở 3 trong một đoàn rước dâu, hai cha con ông Lừng đã tử vong.

Chiều qua (29/4), trao đổi với báo chí, ông Đỗ Thanh Khởi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (Thái Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, xe máy SH mang biển số 17B8-326.50 chở 3 tông vào chiếc xe của ông Lừng (trú huyện Tiền Hải). Vụ tai nạn khiến ông Lừng và con tử vong tại chỗ, 3 thanh niên trên xe SH bị thương trong đó có hai người bị thương nặng.

Sau va chạm với chiếc xe SH chở 3 của đoàn rước dâu, hai cha con ông Lừng tử vong - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Vietnamnet, 3 thanh niên trên xe SH là thành viên trong đoàn rước dâu từ xã Nam Hưng về xã An Hồng. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

Cũng theo nguồn tin trên, kết quả trích xuất camera gần đó cho thấy trước khi xảy ra va chạm, 3 thanh niên đi xe SH di chuyển với tốc độ cao. Theo báo cáo từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho đến chiều tối ngày 29/4 (sau 3 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5), cả nước xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông làm chết 58 người, bị thương 52 người. Trong đó có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi các nạn nhân trên đường về quê. Vụ tai nạn thương tâm khiến giao thông trong khu vực ùn tắc nhiều giờ liền - Ảnh: Internet Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27/4, tài xế điều khiển chiếc xe bồn mang biển số 51D-459.06 lưu thông trên quốc lộ N2 về hướng vòng xoay ngã ba Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), khi xe vừa chạy đến khu vực kênh Ranh, ấp Bình Lợi, xã Khánh Hòa Đông thì va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều. Vụ va chạm khiến đôi vợ chồng trên xe máy tử vong tại chỗ. Đau lòng hơn, người vợ trên xe đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cả hai trên đường về quê ở miền Tây nghỉ lễ thì gặp nạn.

Thương tâm: Vợ mang thai sắp sinh cùng chồng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ khi trên đường về quê nghỉ lễ Trên đường về quê ở miền Tây nghỉ lễ, đôi vợ chồng va chạm với xe bồn khiến cả hai tử vong. Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai sắp sinh.

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