Quảng Ngãi: Nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh do động đất

Trận động đất xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km.

Theo thông tin báo Lao Động, theo ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 18h21, có độ sâu khoảng 8km. Dù cường độ không lớn, nhưng do độ sâu nông nên rung chấn lan xa, người dân ở nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục kilomet vẫn có thể cảm nhận rõ.

Xã Măng Bút, Quảng Ngãi hứng chịu liên tiếp nhiều trận động đất liên tiếp. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngoài các địa phương gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, rung lắc còn được ghi nhận tại phía đông Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí lan đến khu vực ven biển Mỹ Khê, Dung Quất - cách tâm động đất khoảng 80km. Nhiều người cho biết rung lắc kéo dài từ 3-5 giây.

Chị Phạm Thị Y Hòa (thôn Làng Teng, xã Ba Động) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ động đất, nhà cửa rung lắc khá mạnh”.

Không chỉ riêng chị Hòa, nhiều người dân Quảng Ngãi cũng đăng tải trên mạng xã hội, cho biết họ cảm nhận rung chấn rõ rệt trong vài giây, gây tâm lý lo lắng.

Theo VNExpress, trước đó cùng ngày, lúc 16h30, khu vực này ghi nhận một trận động đất 2,7 độ; tối 20/3 xảy ra thêm trận 2,6 độ. Các trận động đất đều được đánh giá có rủi ro thiên tai cấp 0, đang được Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi.

Vị trí trận động đất ở xã Măng Bút, Kon Tum cũ. Ảnh: VNExpress.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng có hoạt động động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Phần lớn các rung chấn được xác định là động đất kích thích, có liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ thủy điện, làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy trong lòng đất.

Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh Từ 1h12 đến 3h30 cùng ngày, xã Măng Ri và Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 7 trận động đất xảy ra. Các trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2. Trong đó, trận động đất 4,2 độ xảy ra lúc 1h57 ở xã Măng Bút khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ngai-nhieu-ngoi-nha-rung-lac-manh-do-ong-at-755773.html