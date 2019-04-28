Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc xe bồn mang biển số 51D-459.06 lưu thông trên quốc lộ N2 về hướng vòng xoay ngã ba Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Tối qua (27/4), trao đổi với báo chí, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người chồng cùng vợ đang mang thai tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, người chồng bị xe bồn cuốn vào gầm kéo lê khoảng 10m rồi tử vong. Còn người vợ đang mang thai sắp sinh văng khỏi xe, đập đầu xuống đường và tử vong. Vụ tai nạn khiến đoạn đường kéo dài 3km ùn tắc nghiêm trọng.

Khi xe vừa qua khu vực kênh Ranh, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông thì va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ - Ảnh: Internet

Đến hơn 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều phương tiện vẫn chưa thể di chuyển qua đoạn đường này.

Vì chưa tìm được giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân để thông báo cho gia đình. Sau tai nạn, tài xế xe bồn đã đến công an huyện trình báo.

Cũng trong ngày hôm qua, trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai dì cháu thương vong.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng Lê Văn Đạt (sinh năm 1999, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy chở dì là chị Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đi ra bến xe để đón xe về quê nghỉ lễ.

Tai nạn giao thông khiến hai dì cháu thương vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến đoạn đường trên, xe máy của Đạt va chạm với xe container. Vụ va chạm khiến hai dì cháu ngã xuống đường. Đạt may mắn ngã ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ còn chị Thái văng vào bánh xe sau của container nên bị cán tử vong.