Tối qua (27/4), trao đổi với báo chí, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người chồng cùng vợ đang mang thai tử vong tại chỗ.

Trên đường về quê, chồng cùng vợ sắp sinh bị xe bồn cán tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc xe bồn mang biển số 51D-459.06 lưu thông trên quốc lộ N2 về hướng vòng xoay ngã ba Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.