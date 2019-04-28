Thương tâm: Vợ mang thai sắp sinh cùng chồng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ khi trên đường về quê nghỉ lễ

Xã hội 28/04/2019 09:17

Trên đường về quê ở miền Tây nghỉ lễ, đôi vợ chồng va chạm với xe bồn khiến cả hai tử vong. Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai sắp sinh.

Tối qua (27/4), trao đổi với báo chí, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người chồng cùng vợ đang mang thai tử vong tại chỗ.

Thương tâm: Vợ mang thai sắp sinh cùng chồng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ khi trên đường về quê nghỉ lễ - Ảnh 1
Trên đường về quê, chồng cùng vợ sắp sinh bị xe bồn cán tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc xe bồn mang biển số 51D-459.06 lưu thông trên quốc lộ N2 về hướng vòng xoay ngã ba Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Khi xe vừa qua khu vực kênh Ranh, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông thì va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều.

Sau va chạm, người chồng bị xe bồn cuốn vào gầm kéo lê khoảng 10m rồi tử vong. Còn người vợ đang mang thai sắp sinh văng khỏi xe, đập đầu xuống đường và tử vong. Vụ tai nạn khiến đoạn đường kéo dài 3km ùn tắc nghiêm trọng.

Thương tâm: Vợ mang thai sắp sinh cùng chồng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ khi trên đường về quê nghỉ lễ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ - Ảnh: Internet

Đến hơn 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều phương tiện vẫn chưa thể di chuyển qua đoạn đường này.

Vì chưa tìm được giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân để thông báo cho gia đình. Sau tai nạn, tài xế xe bồn đã đến công an huyện trình báo.

Cũng trong ngày hôm qua, trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai dì cháu thương vong.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng Lê Văn Đạt (sinh năm 1999, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy chở dì là chị Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đi ra bến xe để đón xe về quê nghỉ lễ.

Thương tâm: Vợ mang thai sắp sinh cùng chồng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ khi trên đường về quê nghỉ lễ - Ảnh 3
Tai nạn giao thông khiến hai dì cháu thương vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến đoạn đường trên, xe máy của Đạt va chạm với xe container. Vụ va chạm khiến hai dì cháu ngã xuống đường. Đạt may mắn ngã ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ còn chị Thái văng vào bánh xe sau của container nên bị cán tử vong.

Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê

Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê

Trên đường ra bến xe về quê, chiếc xe của hai dì cháu va chạm với container, người dì bị bánh xe cán qua người dẫn đến tử vong còn cháu chỉ bị thương nhẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn dịp nghỉ lễ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản