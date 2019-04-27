Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Lê Văn Đạt (sinh năm 1999, quê Bình Thuận) điều khiển xe mang biển số 54P7-9516 chở dì là chị Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực trên thì xe của Đạt va chạm với container mang biển số 51C - 080.66.

Sáng nay (27/4), trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai dì cháu thương vong.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, Đạt đang trên đường chở dì ra bến xe để về quê thì gặp tai nạn đau lòng.

Vụ va chạm khiến 2 dì cháu ngã xuống đường, chị Thái văng vào bánh xe sau container và bị cán tử vong, Đạt văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng tận mắt chứng kiến cái chết của dì khiến Đạt bị hoảng loạn, gục đầu khóc bên thi thể người dì.

Người cháu gục đầu khóc sau khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Cảnh tượng đau lòng này khiến những người có mặt tại hiện trường cũng không cầm được nước mắt. Hình ảnh Đạt gục bên thi thể người dì khiến cộng đồng mạng không khỏi nhớ lại vụ việc con trai nữ công nhân môi trường khóc nức nở bên thi thể mẹ bị ô tô tông chết cách đây không lâu.

Trước đó vào khoảng 23 giờ tối 22/4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại 93A, ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ va chạm với 5 chiếc xe mô tô rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng. Sau đó, đến cửa số nhà 220 đường Láng, ô tô này đã đâm vào chị Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977, nữ công nhân vệ sinh môi trường) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Tuyên.

Hình ảnh người con trai của nữ công nhân môi trường gục khóc bên thi thể mẹ sau vụ tai nạn khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh : Internet

Nhận được tin dữ, người con trai của chị Hà (đang học lớp 9) ngay lập tức chạy đến hiện trường. Mặc dù đã được đồng nghiệp của mẹ liên tục an ủi, vỗ về nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi thương tâm.

Gia đình chị Hà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chị Hà phải vừa chạy xe ôm vừa làm công nhân môi trường để có tiền nuôi con.