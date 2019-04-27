Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê

Xã hội 27/04/2019 14:50

Trên đường ra bến xe về quê, chiếc xe của hai dì cháu va chạm với container, người dì bị bánh xe cán qua người dẫn đến tử vong còn cháu chỉ bị thương nhẹ.

Sáng nay (27/4), trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai dì cháu thương vong.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Lê Văn Đạt (sinh năm 1999, quê Bình Thuận) điều khiển xe mang biển số 54P7-9516 chở dì là chị Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực trên thì xe của Đạt va chạm với container mang biển số 51C - 080.66.

Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

 Vụ va chạm khiến 2 dì cháu ngã xuống đường, chị Thái văng vào bánh xe sau container và bị cán tử vong, Đạt văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, Đạt đang trên đường chở dì ra bến xe để về quê thì gặp tai nạn đau lòng.

Mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng tận mắt chứng kiến cái chết của dì khiến Đạt bị hoảng loạn, gục đầu khóc bên thi thể người dì.

Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê - Ảnh 2
Người cháu gục đầu khóc sau khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Cảnh tượng đau lòng này khiến những người có mặt tại hiện trường cũng không cầm được nước mắt. Hình ảnh Đạt gục bên thi thể người dì khiến cộng đồng mạng không khỏi nhớ lại vụ việc con trai nữ công nhân môi trường khóc nức nở bên thi thể mẹ bị ô tô tông chết cách đây không lâu.

Trước đó vào khoảng 23 giờ tối 22/4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại 93A, ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ va chạm với 5 chiếc xe mô tô rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng. Sau đó, đến cửa số nhà 220 đường Láng, ô tô này đã đâm vào chị Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977, nữ công nhân vệ sinh môi trường) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Tuyên.

Xót cảnh cháu trai gục đầu khóc nức nở bên thi thể dì bị container cán chết trên đường về quê - Ảnh 3
Hình ảnh người con trai của nữ công nhân môi trường gục khóc bên thi thể mẹ sau vụ tai nạn khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh : Internet

Nhận được tin dữ, người con trai của chị Hà (đang học lớp 9) ngay lập tức chạy đến hiện trường. Mặc dù đã được đồng nghiệp của mẹ liên tục an ủi, vỗ về nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi thương tâm.

Gia đình chị Hà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chị Hà phải vừa chạy xe ôm vừa làm công nhân môi trường để có tiền nuôi con.

Con trai nữ công nhân môi trường khóc nức nở trong ngày tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng

Con trai nữ công nhân môi trường khóc nức nở trong ngày tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng

Trong lễ tang của nữ công nhân môi trường bị ô tô đâm tử vong sáng nay, người thân, đồng nghiệp đều không kìm nổi giọt nước mắt. Chị ra đi để lại hai đứa con thơ, người mẹ già và bao nỗi vất vả không có người gánh vác.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản