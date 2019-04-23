Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong: Làm cả ngày lẫn đêm để có tiền nuôi con, mới khám bệnh về chưa kịp uống thuốc

Xã hội 23/04/2019 11:52

Gia đình chị Hà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền lo cho hai con, chị chẳng ngại ngày đêm, chăm chỉ làm việc. Thế nhưng chưa kịp nhìn con trưởng thành, chị đã bị chiếc "xe điên" tông tử vong khi đang dọn vệ sinh ở Ngã Tư Sở.

Dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng những công nhân môi trường làm việc tại khu Ngã Tư Sở vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ "xe điên" chạy với tốc độ kinh hoàng tông chết một đồng nghiệp và làm hỏng nhiều phương tiện lưu thông trên đường vào tối qua.

Nạn nhân bị tông tử vong là chị Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa). Được biết, gia đình chị Hà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị đã gắn bó với công việc này suốt 8 năm nay. Mặc dù công việc cực khổ nhưng chị rất chịu khó, siêng năng, sẵn sàng làm cả ngày lẫn đêm để có tiền lo cho hai con.

Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong: Làm cả ngày lẫn đêm để có tiền nuôi con, mới khám bệnh về chưa kịp uống thuốc - Ảnh 1
Đồng nghiệp bàng hoàng, đau đớn trước cái chết thương tâm của chị Hà - Ảnh: Internet

Con trai đầu của chị hiện đang học lớp 9, đang chuẩn bị thi chuyển cấp còn con trai nhỏ hiện đang học lớp 6. Dù đứa con nhỏ hiện đang ở với bố nhưng chị vẫn thường xuyên gửi tiền cho con đi học.

Cuộc sống khó khăn, vất vả là thế nhưng chị luôn vui vẻ, hòa đồng với những người xung quanh. Chính vì vậy, chị Hà được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý.

Trước khi qua đời, chị Hà còn tâm sự với các đồng nghiệp rằng con trai lớn xin tiền nộp học phí mà chưa có. Chị cũng mới đi mua thuốc về nhưng vẫn chưa kịp uống.

Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong: Làm cả ngày lẫn đêm để có tiền nuôi con, mới khám bệnh về chưa kịp uống thuốc - Ảnh 2

Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong: Làm cả ngày lẫn đêm để có tiền nuôi con, mới khám bệnh về chưa kịp uống thuốc - Ảnh 3
Con trai chị Hà khóc ngất trước thi thể mẹ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Hà cùng các đồng nghiệp đang làm việc tại khu Ngã Tư Sở. Lúc chị Hà bị chiếc xe đâm trúng, nhiều đồng nghiệp chỉ kịp hét lên rồi chạy lên vỉa hè. Chứng kiến cảnh chị Hà chết thương tâm, nhiều đồng nghiệp gào khóc, quỳ sụp bên thi thể. 

Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong: Làm cả ngày lẫn đêm để có tiền nuôi con, mới khám bệnh về chưa kịp uống thuốc - Ảnh 4
Tài xế gây tai nạn có dấu hiệu say xỉn - Ảnh: Internet

Khi hay tin, con trai chị Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cậu bé tội nghiệp gục đầu bên thi thể mẹ khóc nức nở, những người có mặt không thể cầm được nước mắt.

Đến khoảng 0 giờ 25 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện Bạch Mai. Tài xế gây tai nạn đã bị công an bắt giữ.

Bức ảnh khiến hàng triệu người xót xa: Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong, con trai gục khóc bên thi thể

Bức ảnh khiến hàng triệu người xót xa: Nữ công nhân môi trường bị 'xe điên’ tông tử vong, con trai gục khóc bên thi thể

Chứng kiến cảnh con trai khóc nức nở bên thi thể người mẹ bị xe tông tử vong, những người có mặt tại hiện trường không thể cầm được nước mắt.

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