Chứng kiến cảnh con trai khóc nức nở bên thi thể người mẹ bị xe tông tử vong, những người có mặt tại hiện trường không thể cầm được nước mắt.

Vào khoảng 23 giờ tối qua (22/4), tại Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến một phụ nữ tử vong và làm hỏng nhiều phương tiện trên đường. Tại thời điểm trên, chiếc xe ô tô do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng từ phố Quy Hồ hướng về Đường Láng. Trong lúc đang di chuyển, chiếc xe mất lái đâm vào một số người ở khu vực Ngã Tư Sở. May mắn là lúc này không có ai bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Internet Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển chiếc xe đi về hướng Đường Láng thì tông trúng, kéo lê một nữ công nhân môi trường gần 200m khiến nạn nhân tử vong. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục tông vào xe rác và chiếc xe máy do hai thanh niên điều khiển rồi đâm vào một chiếc ô tô chạy cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục di chuyển thì bị người dân truy đuổi, vây bắt, giao cho cơ quan công an. Con trai đau đớn gục khóc bên thi thể mẹ - Ảnh: Internet Nhận được tin dữ, người con trai (hiện đang học lớp 9) của nữ công nhân môi trường ngay lập tức chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh mẹ tử vong, em gục đầu, ôm mặt khóc nức nở. Dù được đồng nghiệp của mẹ an ủi, vỗ về nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi thương tâm. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 0 giờ 25 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường. Tài xế gây tai nạn được đưa về trụ sở công an quận Đống Đa để lấy lời khai.

Mẹ gào khóc bên thi thể con trai sau tai nạn giao thông khiến nhiều người xót xa Hai chiếc xe tải và chiếc xe ben đang di chuyển thì bất ngờ đấu đầu nhau khiến một trong 2 tài xế tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, mẹ tài xế ô tô tải nhanh chóng đến hiện trường, gục bên thi thể con trai.

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