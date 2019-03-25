Tối qua (24/3), thi thể ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 30 (đoạn thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) hôm 23/3 đã được đưa về để gia đình lo hậu sự.

Được biết gia đình chị Diễm có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, chị đã mồ côi cha, phải nghỉ học sớm. Đến năm 19 tuổi, chị kết hôn với anh Đỗ Huỳnh Vũ lớn hơn chị 4 tuổi.

Vì nạn nhân ở trọ nên người thân đã cho mượn căn nhà nhỏ để làm đám tang. Chứng kiến cảnh ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau trong ngôi nhà nhỏ chưa đến 40 mét vuông, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Con trai út của chị Diễm bên 3 quan tài của người thân - Ảnh: Internet

Năm 2012, chồng qua đời, chị Diễm phải một mình nuôi hai con nhỏ. Năm 16 tuổi, Diễm Trinh lỡ dại yêu phải một người đàn ông đã có vợ, mang thai bé Đỗ Huỳnh Gia Bảo và làm mẹ đơn thân từ đó đến nay.

Gia đình 4 người không có nhà ở phải dắt díu nhau sống trong một căn phòng trọ nhỏ. Diễm Trinh phải đi làm thuê ở một quán nước với mức lương chưa đến 4 triệu đồng mỗi tháng.

Thời gian gần đây, thấy con đau nhức thân thể, chị Diễm chở con gái và cháu ngoại đi lấy thuốc nam uống vì không có tiền đi khám bệnh. Đâu ai ngờ rằng chuyến đi định mệnh này đã cướp đi mạng sống của ba người trong cùng một gia đình.

Giờ đây, chỉ còn mình em Đỗ Huỳnh Long (18 tuổi, con út của chị Diễm) côi cút trên đời. Chỉ trong một ngày, chàng trai trẻ phải tiễn đưa 3 người thân yêu nhất cuộc đời mình về cõi vĩnh hằng.

“Mẹ dặn con đi Phú Quốc mua nước mắm về làm quà. Buổi tối trước khi mất chị hai gọi điện mở video để em thấy mặt, ai cũng hớn hở. Chị hai dặn về sớm để chị mần gà đãi, còn Gia Bảo kêu mua quà cho con. Mọi người sao bỏ con đi hết!”, Long nghẹn ngào chia sẻ trên VTC.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thắp nhang và hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 23/3, trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp một chiếc xe container bị nổ lốp khiến phần rơ-moóc kéo phía sau bị lật sang bên phải, đè 3 người đi xe máy khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường, đến cơ quan chức năng trình diện. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.