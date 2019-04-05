Chứng kiến cảnh người cha ngồi ôm thi thể con trai 10 tuổi tử vong vì tai nạn giao thông khóc thảm thiết, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Chiều qua (4/4), trên đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân là bé N.V.Đ.A (10 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều qua anh Nguyễn Viết Đông (40 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) lái xe máy mang biển số 37L1-585... chở theo em N.V.Đ.A (con trai anh Đông) chạy trên đường Ngũ Hành Sơn hướng về cầu Tiên Sơn.

Người cha khóc ngất bên thi thể con trai 10 tuổi - Ảnh: Internet

Khi anh Đông đi khu vực ngã tư Ngũ Hành Sơn – Hồ Xuân Hương (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 48C-039… chạy ra đèo Hải Vân.

Vụ va chạm khiến em Đ.A ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người và tử vong tại chỗ. Anh Đông bị thương nhẹ, chiếc xe máy thì bị hư hỏng nặng.

Chứng kiến cảnh con trai tử vong, anh Đông chỉ biết ngồi bệt xuống đường và gào khóc thảm thiết khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng xót xa.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông.

Thời gian vừa qua, liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái bị xe tải cán tử vong

Vào chiều 14/3, em L.N.T.T (16 tuổi, học sinh trường THPT Hùng Vương, Đồng Xoài) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng TP.HCM đi thành phố Đồng Xoài.

Sau đó, khi T. đi vào khu vực vòng xuyến thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 48C – 031.10 di chuyển theo hướng từ TP. Đồng Xoài đi Đắk Nông.

Nữ sinh tử vong trên đường đi học sau va chạm với xe tải - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến T. ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin con gái tử vong, mẹ của T. nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người mẹ khóc lóc thảm thiết bên thi thể con gái, nhiều người không cầm được nước mắt.

Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái học cấp 3 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học Trên đường tới trường, nữ sinh cấp 3 bất ngờ va chạm với xe tải. Nạn nhân bị chiếc xe cán qua người tử vong.

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