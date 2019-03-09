Chỉ sau Quốc tế Phụ nữ một ngày, người vợ đau đớn nghe tin chồng rơi xuống vực sâu hàng trăm mét tử vong.

Khoảng 8 giờ sáng nay (9/3), tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lê Xuân Tấn (sinh năm 1973, quê Bến Tre, tài xế xe ben).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Thời điểm xảy ra sự việc, trong lúc anh Tấn cho xe dừng lại để múc đá lên thùng thì bị trượt lùi xuống dốc. Phát hiện sự việc, anh nhảy lên cabin để đạp thắng thì chiếc xe đột nhiên bị trôi, lộn nhiều vòng rồi rơi xuống vực sâu hàng trăm mét.

Người vợ khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, nhiều công nhân chạy đến để cứu nhưng không kịp. Sau tai nạn, chiếc xe ben bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn, mảnh vỡ của xe văng khắp nơi còn nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tử vong.

Nhận được hung tin, người vợ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể không nguyên vẹn của chồng, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Đến buổi trưa cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm.

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