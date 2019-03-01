Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến vợ mới cưới tử vong dưới bánh xe tải, chồng nhập viện cấp cứu

Xã hội 01/03/2019 10:02

Trên đường đi làm, hai vợ chồng va chạm với xe tải. Người vợ không may bị cuốn vào gầm tử vong còn người chồng bị thương phải vào viện cấp cứu.

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 28/2, tại Km106 + 350 trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là chị Hoàng Thị Duyên (cư trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Duyên được chồng là anh Hoàng Văn Chỉnh (31 tuổi, ngụ huyện Bảo Yên, Lào Cai) chở đi làm.

Khi tới khu vực trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 24C – 079.20 do tài xế Hoàng Đình Dư (sinh năm 1988, trú tại Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai) điều khiển đang đi theo chiều ngược lại.

Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến vợ mới cưới tử vong dưới bánh xe tải, chồng nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Chị Duyên và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm tử vong - Ảnh: Facebook

Sau va chạm, chị Duyên và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, anh Chỉnh bị văng ra ngoài. Chị Duyên tử vong tại chỗ, anh Chỉnh bị thương còn chiếc xe máy thì vỡ nát.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau đó, cơ quan công an đã làm việc với tài xế.

Được biết chị Duyên và anh Chỉnh mới kết hôn chưa lâu. Hiện cả hai đang ở cùng bố mẹ, gia đình làm nghề nông.

Theo Saostar, quốc lộ 279 là tuyến đường thường xuyên có nhiều xe tải trọng lượng lớn lưu thông qua lại. Đây cũng là một trong những cung đường hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

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Chiều 27 Tết, trên đường đi mua đồ, chị Hương gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Từ đó, đứa con nhỏ của chị hàng ngày đều quấy khóc vì nhớ sữa mẹ.

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