Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái học cấp 3 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học

Xã hội 15/03/2019 16:07

Trên đường tới trường, nữ sinh cấp 3 bất ngờ va chạm với xe tải. Nạn nhân bị chiếc xe cán qua người tử vong.

Sáng nay (15/3), Công an TP. Đồng Xoài xác nhận vào chiều 14/3 trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh cấp 3 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em L.N.T.T (16 tuổi, học sinh trường THPT Hùng Vương, Đồng Xoài) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng TP.HCM đi thành phố Đồng Xoài.

Sau khi dừng đèn đỏ, T. đi vào khu vực vòng xuyến thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 48C – 031.10 di chuyển theo hướng từ TP. Đồng Xoài đi Đắk Nông.

Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái học cấp 3 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh tử vong trên đường đi học - Ảnh: Internet

Bị ngã ra đường, nạn nhân bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin con gái gặp nạn, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể đứa con gái tội nghiệp, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc, điều tiết giao thông.

Cũng trong hôm qua, vào khoảng 20 giờ, chiếc xe tải mang biển số 61C-367.82 lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng từ thị xã Dĩ An về TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Khi lưu thông đến ngã tư giao nhau với Đại lộ Bình Dương thì xảy ra va chạm với em T.T.T.T (14 tuổi, quê ở An Giang) đang đạp xe trên đường.

Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái học cấp 3 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học - Ảnh 2
Trên đường đi làm về, bé gái bị xe tải tông tử vong - Ảnh: Internet

Sau va chạm, em T. ngã xuống đường, chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm xe tải. Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện nhưng T. đã tử vong trước đó.

Được biết, em T. bị tai nạn trên đường trở về phòng trọ sau giờ làm. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan công an đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, xử lý hiện trường.

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"Mỗi ngày em bới ra 4 chén cơm, chồng một chén, vợ một chén, còn lại hai đứa con mà không thấy con đâu. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết một cái gì mà đã chết", chị Chung bật khóc khi nhắc hai đứa con thơ dại của mình.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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