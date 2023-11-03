Hai nạn nhân là vợ chồng, kết hôn năm 2022 và đang sinh sống tại số nhà 108 Tôn Đức Thắng (KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh), mới có 1 con gái, sinh năm 2023.

Theo thông tin từ Dân Trí, trưa 2/11 trên địa bàn phường Sao Đỏ (TP Chí Linh, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Khoảng 11h cùng ngày, tại nhà số 2 phố Bà Triệu, anh B.H.T. và vợ là P.T.T.L. (cùng 26 tuổi, trú tại số 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ) đã xảy ra mâu thuẫn. Anh T. đã đâm chém nhiều nhát vào người vợ.

Sau đó, anh T. tự vẫn và tử vong tại chỗ., còn chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, hai người là vợ chồng, kết hôn năm 2022 và đang sinh sống tại số nhà 108 Tôn Đức Thắng (KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh). Chị L và anh T mới có 1 con gái, sinh năm 2023.

Điều tra ban đầu, ngày 28, 29/10/2023 chị L về ở nhà bố đẻ là ông P.M.C, trú tại tại phố Bà Triệu, phường Sao Đỏ.

Sáng ngày 2/11, T đi một mình đến nhà ông C. Sau đó, đến khoảng 11h00 trưa, ông C đang ngồi bán nước trước cửa nhà bỗng nghe thấy tiếng động trên tầng 2 của gia đình.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Dân Trí

Ông C ngay sau đó chạy lên xem và phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của gia đình, chị L đang nằm bất động dưới nền nhà, khu vực mặt, cổ, vai có nhiều vết thương, chảy nhiều máu. Còn T đang cầm kéo tự đâm vào cổ mình.

Ông C đã hô hoán và cùng người dân xung quanh đưa chị L và anh T đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an TP Chí Linh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đi nhậu về khuya bị vợ nhốt ở ngoài, chồng dùng mũ bảo hiểm đánh vợ đến tử vong Người chồng đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, dùng chân đạp vào đầu khiến vợ té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

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