Vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử: Bỏ lại con gái chưa tròn 1 tuổi, bố vợ đau đớn kể giây phút kinh hoàng

Xã hội 03/11/2023 09:25

Hai nạn nhân là vợ chồng, kết hôn năm 2022 và đang sinh sống tại số nhà 108 Tôn Đức Thắng (KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh), mới có 1 con gái, sinh năm 2023.

Theo thông tin từ Dân Trí, trưa 2/11 trên địa bàn phường Sao Đỏ (TP Chí Linh, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Khoảng 11h cùng ngày, tại nhà số 2 phố Bà Triệu, anh B.H.T. và vợ là P.T.T.L. (cùng 26 tuổi, trú tại số 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ) đã xảy ra mâu thuẫn. Anh T. đã đâm chém nhiều nhát vào người vợ.

Sau đó, anh T. tự vẫn và tử vong tại chỗ., còn chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử: Bỏ lại con gái chưa tròn 1 tuổi, bố vợ đau đớn kể giây phút kinh hoàng - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, hai người là vợ chồng, kết hôn năm 2022 và đang sinh sống tại số nhà 108 Tôn Đức Thắng (KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh). Chị L và anh T mới có 1 con gái, sinh năm 2023.

Điều tra ban đầu, ngày 28, 29/10/2023 chị L về ở nhà bố đẻ là ông P.M.C, trú tại tại phố Bà Triệu, phường Sao Đỏ.

Sáng ngày 2/11, T đi một mình đến nhà ông C. Sau đó, đến khoảng 11h00 trưa, ông C đang ngồi bán nước trước cửa nhà bỗng nghe thấy tiếng động trên tầng 2 của gia đình.

Vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử: Bỏ lại con gái chưa tròn 1 tuổi, bố vợ đau đớn kể giây phút kinh hoàng - Ảnh 2
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Dân Trí

Ông C ngay sau đó chạy lên xem và phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của gia đình, chị L đang nằm bất động dưới nền nhà, khu vực mặt, cổ, vai có nhiều vết thương, chảy nhiều máu. Còn T đang cầm kéo tự đâm vào cổ mình.

Ông C đã hô hoán và cùng người dân xung quanh đưa chị L và anh T đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an TP Chí Linh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đi nhậu về khuya bị vợ nhốt ở ngoài, chồng dùng mũ bảo hiểm đánh vợ đến tử vong

Đi nhậu về khuya bị vợ nhốt ở ngoài, chồng dùng mũ bảo hiểm đánh vợ đến tử vong

Người chồng đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, dùng chân đạp vào đầu khiến vợ té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng chồng sát hại vợ chồng giết vợ tin xã hội tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 19 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 41 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt