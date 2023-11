Đối tượng là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Do vay mượn và nợ nần nhiều người, bị thúc ép trả nợ, bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc.

Theo thông tin từ VTC News, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung (SN 1992, cựu cán bộ phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trú xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Bị can Nguyễn Đức Trung tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News Cáo trạng nêu, khoảng năm 2019, Trung vay nợ nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị thúc ép trả nợ Trung đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Ngày 4/7, Trung thuê một ô tô nhãn hiệu Kia Morning màu trắng, sau đó lắp biển giả 29A-246.99 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trung mua khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 9mm (loại súng bắn đạn cao su) của một người đàn ông không quen biết để làm hung khí chống trả nếu bị phát hiện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung nhắm đến khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị can không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến chiều 14/8, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, cũng theo cáo trạng, ngay khi phát hiện bé trai N.H.P. (SN 2016) đang đạp xe một mình, Trung đã khống chế, bắt cóc nạn nhân. Quá trình tra hỏi, đối tượng lấy được số chị Đ.T.H. (mẹ cháu P.), để gọi điện đe dọa, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Lo lắng kẻ bắt cóc có thể làm hại con mình, gia đình nạn nhân đã chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Trung, chị H. để phải một mình mang theo tiền để đi chuộc con. Rạng sáng 15/8, tại đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), chị H. xuống xe ô tô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. ra, lái xe bỏ trốn. Đối tượng tại thời điểm bị bắt - Ảnh: Gia đình và Xã hội Tuy nhiên, bị can bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.