Nợ nần vì thua cờ bạc và mất khả năng chi trả, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn lên kế hoạch bắt cóc con gái 3 tuổi của bạn thân để đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) để điều tra về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối tượng Sơn bị khởi tố vì tội bắt cóc tống tiền - Ảnh: Đại Đoàn Kết Sơn là kẻ bắt cóc cháu C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An). Sau đó, kẻ này đã nhắn tin đe doạ người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Sơn tại thời điểm bị bắt - Ảnh: VTC News Như đã đưa tin trước đó, dẫn từ báo Đại Đoàn kết, chiều ngày 2/10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An (Long An) xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An). Sau khi bắt cóc, đối tượng đưa con ruột và bé gái về nhà ở ấp 6, xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Tiếp đó, đối tượng để con trai ruột tại nhà và tiếp tục đưa bé gái đi về hướng TP HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng. Nhận được thông tin con bị bắt cóc, 16h30 phút, người thân đã trình báo Công an Long An. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo công an Long An đã trực tiếp gặp gỡ, nắm thông tin từ gia đình và chỉ đạo phá án cũng như phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 21h30 cùng ngày, khi đối tượng đang có mặt trên chuyến xe khách ở quốc lộ 20 đi qua huyện Tân Phú chạy từ hướng tỉnh Đồng Nai về Lâm Đồng thì bị lực lượng công an đón chặn, bắt giữ. Bước đầu, đối tượng khai, sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP HCM và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó và đón xe khách đi một mình thì bị bắt. Ngay sau đó, công an đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Trong đêm đã đưa bé về đoàn tụ với gia đình. Đối tượng Sơn cũng được di lý về tỉnh Long An. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc bắt cóc, Sơn là bạn bè thân thiết với cha của bé gái nạn nhân. Đối tượng thừa nhận do chơi cờ bạc và bị nợ nần nhiều, mất khả năng trả nợ nên tìm cách bắt cóc tống tiền. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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