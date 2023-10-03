Chồng xuống tay đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ vì nghi ngoại tình, hàng xóm kể lại cảnh tượng kinh hoàng

Xã hội 03/10/2023 08:56

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vào chiều 2/10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Theo thông tin từ VTC News, vợ chồng Hoàng Văn Chương (SN 1990) và L.T.D (SN 1991) cùng ở Hà Giang xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) được khoảng 1 năm nay và thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Gần đây, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.

Ông Dương Văn Thăng, chủ khu nhà trọ cho biết, sáng 2/10, chị D. có đi khám bệnh, về phòng trợ hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, các phòng trọ gần đó phản ánh đến ông Thăng. Đến khoảng 14h cùng ngày, do vẫn nghe thấy có tiếng cãi vã, ông Thăng xuống gõ cửa phòng trọ thì Chương trả lời: “Không có gì đâu, chú ạ” và sau đó im lặng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Lúc này, ông Thăng bảo một người khác lên xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị D. nằm trên giường, đắp chăn. Vụ việc cũng được chủ nhà báo lên cơ quan chức năng.

Công an xã Nội Hoàng, Yên Dũng xuống kiểm tra xác định chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.

Chồng xuống tay đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ vì nghi ngoại tình, hàng xóm kể lại cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 1
Đối tượng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Ảnh: VTC News

Lực lượng công an đưa Chương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân.

Được biết, đôi vợ chồng này đã có hai con, gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân. Ngay trong đêm 2/10, gia đình đã đưa thi thể chị  D. về Hà Giang lo hậu sự.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ VOV, đối tượng tên Khởi và vợ là bà Lưu Thùy Linh (45 tuổi) rời quê Bạc Liêu đến làm thuê và sinh sống tại một căn nhà trọ trên đường NG1, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Gần đây, Khởi nghi ngờ bà Linh có tình cảm với người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 

Đỉnh điểm vào chiều ngày 22/9, sau khi cãi nhau, Khởi đã dùng dao đâm bà Linh tử vong, sau đó tự tử nhưng không thành. Sau khi ra viện, Khởi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chồng xuống tay đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ vì nghi ngoại tình, hàng xóm kể lại cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 2
Đối tượng tên Khởi - Ảnh: VOV

Trước đó, chiều ngày 22/9, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một phòng trọ trên đường NG1, phường Chánh Phú Hòa nên đến kiểm tra.

Lúc này, người dân phát hiện bà Linh nằm gục bên vũng máu trong nhà tắm phòng trọ. Còn ông Khởi bị dao đâm vào ngực. Người dân đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu và báo công an. Do vết thương quá nặng, bà Linh đã tử vong.

Bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, nghi phạm bị bắt sau 6 tiếng lẩn trốn, hé lộ lời khai bất ngờ

Bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, nghi phạm bị bắt sau 6 tiếng lẩn trốn, hé lộ lời khai bất ngờ

Nghi phạm khai chỉ có ý định bắt có bé gái để đòi tiền chuộc chứ không có ý định làm hại nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ án mạng tin xã hội tin tức đời sống

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới