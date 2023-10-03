Gần đây, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.

Theo thông tin từ VTC News, vợ chồng Hoàng Văn Chương (SN 1990) và L.T.D (SN 1991) cùng ở Hà Giang xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) được khoảng 1 năm nay và thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Lúc này, ông Thăng bảo một người khác lên xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị D. nằm trên giường, đắp chăn. Vụ việc cũng được chủ nhà báo lên cơ quan chức năng.

Ông Dương Văn Thăng, chủ khu nhà trọ cho biết, sáng 2/10, chị D. có đi khám bệnh, về phòng trợ hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, các phòng trọ gần đó phản ánh đến ông Thăng. Đến khoảng 14h cùng ngày, do vẫn nghe thấy có tiếng cãi vã, ông Thăng xuống gõ cửa phòng trọ thì Chương trả lời: “Không có gì đâu, chú ạ” và sau đó im lặng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Công an xã Nội Hoàng, Yên Dũng xuống kiểm tra xác định chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.

Đối tượng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Ảnh: VTC News

Lực lượng công an đưa Chương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân.

Được biết, đôi vợ chồng này đã có hai con, gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân. Ngay trong đêm 2/10, gia đình đã đưa thi thể chị D. về Hà Giang lo hậu sự.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ VOV, đối tượng tên Khởi và vợ là bà Lưu Thùy Linh (45 tuổi) rời quê Bạc Liêu đến làm thuê và sinh sống tại một căn nhà trọ trên đường NG1, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Gần đây, Khởi nghi ngờ bà Linh có tình cảm với người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đỉnh điểm vào chiều ngày 22/9, sau khi cãi nhau, Khởi đã dùng dao đâm bà Linh tử vong, sau đó tự tử nhưng không thành. Sau khi ra viện, Khởi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng tên Khởi - Ảnh: VOV

Trước đó, chiều ngày 22/9, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một phòng trọ trên đường NG1, phường Chánh Phú Hòa nên đến kiểm tra.

Lúc này, người dân phát hiện bà Linh nằm gục bên vũng máu trong nhà tắm phòng trọ. Còn ông Khởi bị dao đâm vào ngực. Người dân đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu và báo công an. Do vết thương quá nặng, bà Linh đã tử vong.