Nhận tin báo, Công an phường 24 xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Tại lầu 1 căn nhà ghi nhận túi nilon màu đen đặt trước cửa nhà tắm có chứa một thai nhi bên trong. Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Theo người dân sinh sống tại đây, trước đó họ phát hiện 1 cô gái đang mang thai sống tại căn nhà trên, mới đây, có thêm 1 cô gái khác sống cùng.