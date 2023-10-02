Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trong túi nilon xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, hoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người thuê phòng tại căn nhà trong hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh phát hiện một túi nilon màu đen nghi vấn nên báo công an kiểm tra.

Nhận tin báo, Công an phường 24 xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Tại lầu 1 căn nhà ghi nhận túi nilon màu đen đặt trước cửa nhà tắm có chứa một thai nhi bên trong. Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra. Theo người dân sinh sống tại đây, trước đó họ phát hiện 1 cô gái đang mang thai sống tại căn nhà trên, mới đây, có thêm 1 cô gái khác sống cùng.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Trên thi thể bé sơ sinh có 2 vết thương nghi do vật sắt nhọn gây ra - Ảnh: PLO Trước đó, 1 tháng, 1 vụ việc tương tự xảy ra ở địa bàn tỉnh Bình Phước. Cụ thể, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 26/8, người đi đường phát hiện cạnh quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Trung Lợi (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) có một túi nilon màu đen bị đè bởi một tảng đá. Người dân mở túi nilon thì phát hiện bên trong túi có chiếc hộp nhựa màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong hộp nhựa, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng. Túi nilon bên trong có hộp nhựa đựng thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Tiền Phong Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Chơn Thành nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm. Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã được phân công đến phối hợp Công an thị xã Chơn Thành để điều tra, làm rõ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể là một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn và một số băng gạc y tế còn dính máu.

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