Phía nhà trường đã yêu cầu cô giáo viết bản tường trình vụ việc, đồng thời cùng đại diện UBND phường thành lập tổ công tác đến gia đình học sinh động viên, thăm hỏi đồng thời nắm bắt nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp.

Theo thông tin từ Tiền Phong, UBND phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã nhận được báo cáo của Trường tiểu học Hải Hoà, về vụ việc bà N.T.T - bà nội và là người trực tiếp nuôi dưỡng em P. Đ.Q (học sinh lớp 4B), phản ánh về việc em P.Đ.Q bị cô giáo L.T.H (giáo viên chủ nhiệm lớp) đánh vào sáng ngày 30/9/2023.

Vết lằn trên lưng cháu bé - Ảnh: Tiền Phong

Làm việc với nhà trường và chính quyền địa phương, cô L.T.H có thừa nhận trong buổi học sáng 30/9 (thứ Bảy) đã có hành động dùng roi tre đánh vào lưng một học sinh của lớp 4B. Bước đầu, cô giáo cho biết do học sinh này không chịu làm bài tập. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng khi đến lớp, học sinh này vẫn không tập trung học bài.

Phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô H. viết bản tường trình vụ việc, đồng thời cùng đại diện UBND phường thành lập tổ công tác đến gia đình học sinh động viên, thăm hỏi đồng thời nắm bắt nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp.

Được biết, cô giáo L.T.H đã nghỉ hưu trước tuổi 2 năm nay, do trường thiếu giáo viên nên ký hợp đồng lại để cô L.T.H giảng dạy.

Trường tiểu học nơi cháu Q. đang theo học - Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ việc, theo Người Đưa Tin, bà nội cháu bé cho hay, con trai bà sức khỏe yếu, tâm lý không ổn định, sau khi lấy vợ thì hai vợ chồng sinh được cháu Q. Khi Q. chưa tròn 1 tuổi thì mẹ bỏ đi, để lại con cho bà Thảo và gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà nội vừa là bà, vừa là mẹ của Q.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

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