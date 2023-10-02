Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa ở Nha Trang: Cơ thể lấm lem bùn đất, nghi bị nhiễm trùng da

Xã hội 02/10/2023 15:24

Sáng 2/10, thông tin từ Trạm Y tế xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, người dân ở địa phương vừa phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc (thôn Đồng Nhơn).

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 6h sáng 2/10, người dân đi tập thể dục ở khu vực bờ sông Tắc (xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang) thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,2kg được đặt trong túi xách yến sào, còn nguyên dây rốn và không có quần áo. Trên người đứa trẻ sơ sinh có dính bùn đất, da tím tái và nổi mận đỏ nghi nhiễm trùng da.

Sau đó, người dân lấy áo quần ủ lại cho bé và báo cho Trạm Y tế xã Vĩnh Trung.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa ở Nha Trang: Cơ thể lấm lem bùn đất, nghi bị nhiễm trùng da - Ảnh 1
Hiện bé gái sơ sinh đã được chuyển lên Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra sức khoẻ và điều trị - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ VTC News, sau đó người dân lấy áo quần ủ cho bé và báo cho Trạm Y tế xã Vĩnh Trung. Ngay sau khi tiếp nhận, trạm y tế tiến hành cắt dây rốn và sơ cứu ban đầu sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện bé gái sơ sinh đã được chuyển lên Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra sức khoẻ và điều trị.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm mưa ở Ninh Bình

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm mưa ở Ninh Bình

Bé trai khoảng chừng 2-3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước số nhà 33, ngõ 2 đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Ninh Bình).

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