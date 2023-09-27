Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nặng 3,4kg, được quấn trong chăn bị bỏ rơi bên trong một lều tạm cặp bên tuyến đường liên xã ở Châu Phú, An Giang.

Theo VietNamNet đưa tin, ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết, vừa tiếp nhận 1 trường hợp trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/9, người dân phát hiện bé trai sơ sinh bỏ rơi trong căn lều tạm cạnh tuyến đường liên xã Bình Phú. Thời điểm trên, cháu bé được quấn trong chiếc chăn màu xanh lá cây, không có đồ dùng, vật dụng kèm theo. Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bỏ rơi trong căn lều tạm cạnh tuyến đường liên xã Bình Phú. Ảnh: Báo Phụ Nữ Online.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Online, ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa bé về Trạm Y tế xã Bình Phú để chăm sóc.

Theo Trạm Y tế xã Bình Phú, tình trạng sức khỏe của cháu bình thường. Hiện nay, cháu bé đang tạm giao cho ông Lê Văn Chiến (sinh năm 1982, ngụ ấp Bình An, xã Bình Phú) chăm sóc và nuôi dưỡng.

UBND xã Bình Phú thông báo, ai là cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên thì liên hệ UBND xã Bình Phú để làm thủ tục nhận cháu bé, thời hạn cuối cùng đến hết ngày 3/10/2023.

Quá thời hạn nêu trên nếu không có ai đến nhận thì UBND xã Bình Phú sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật hiện hành...

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