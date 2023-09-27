Bé gái đuối nước trong hồ ở chung cư: Gia cảnh khó khăn, từng cùng mẹ đi bán vé số

Đời sống 27/09/2023 09:13

Anh Nguyễn Văn Bon (33 tuổi, quê An Giang), cha của bé gái 5 tuổi đuối nước trong hồ ở chung cư hiện đang nhập viện, anh chia sẻ tình trạng sức khỏe của bé và hoàn cảnh gia đình, mong con sớm phục hồi. 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 26-9, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) đang điều trị chuyên sâu trường hợp bệnh nhi N.T.M.D. (5 tuổi) từ Bệnh viện huyện Bình Chánh chuyển đến.

Bé gái đuối nước trong hồ ở chung cư: Gia cảnh khó khăn, từng cùng mẹ đi bán vé số - Ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Bon (33 tuổi, quê An Giang), cha của bé gái 5 tuổi đuối nước. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Đại diện Bệnh viện huyện Bình Chánh thông tin bé gái nhập viện khoảng 11h20 cùng ngày. Sau khi hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, bé có lại mạch, nhịp tim… 

Đơn vị sau đó chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Anh Nguyễn Văn Bon (33 tuổi, quê An Giang), cha của bé gái cùng vợ ngồi cạnh nhau, cả hai đôi mắt đều đượm buồn.

Bé gái đuối nước trong hồ ở chung cư: Gia cảnh khó khăn, từng cùng mẹ đi bán vé số - Ảnh 2
Gia đình bé gái tại Bệnh viện. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Anh kể vợ chồng anh có bốn người con (ba bé trai và một bé gái là bé D.), gia đình anh hiện đang thuê trọ ở gần chung cư HQC Plaza. Anh làm công nhân cầu đường, còn vợ thì thường đi bán vé số có dẫn theo con. Do hoàn cảnh khó khăn nên hai con trai (gồm bé 7 tuổi và bé 9 tuổi) vẫn chưa được tới trường. Mấy ngày gần đây trời mưa nhiều, vợ anh không đi bán vé số.

Sáng sớm hôm nay, anh Bon đi làm ở quận 12 thì con gái vẫn còn ngon giấc. Gần trưa, con gái cùng với hai anh trai đi chơi, sau đó thì xảy ra chuyện chẳng lành. Biết tin con gái gặp nạn, anh Bon tức tốc về. "Con gái nhiều lần cùng mẹ đi bán vé số, rất nghe lời cha mẹ... Mong cho con sớm hồi phục" - anh Bon nghẹn ngào.

Như thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin trước đó, ngày 26-9, Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ vụ việc bé gái năm tuổi rơi xuống hồ nước ở một chung cư tại địa bàn.Nạn nhân là bé D (5 tuổi, không phải là người sống trong chung cư).

Bé gái đuối nước trong hồ ở chung cư: Gia cảnh khó khăn, từng cùng mẹ đi bán vé số - Ảnh 3
Khu vực hồ bơi nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bé D đang đứng chơi xung quanh hồ nước đang sửa chữa ở chung cư thì rơi xuống nước. Phát hiện, một người đứng gần đã nhảy xuống cứu bé. Bé gái được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh viện huyện Bình Chánh để cấp cứu.

Phía bệnh viện cho biết, khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé D lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nạn nhân đã được hồi sức cấp cứu và có lại nhịp tim, mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Bé gái đuối nước trong hồ ở chung cư: Gia cảnh khó khăn, từng cùng mẹ đi bán vé số - Ảnh 4
Công an sau đó lấy lời khai của người cha, làm rõ vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cha ruột của bé là anh NVB (34 tuổi) cho biết bé gái là con thứ ba trong bốn anh em. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái theo hai anh trai từ nhà trọ gần đó để tới chung cư chơi thì xảy ra vụ việc.

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Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh (TP HCM) đang làm rõ vụ bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong khuôn viên chung cư HQC Plaza.

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