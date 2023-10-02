Do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này. Chủ tọa cũng thông báo không cần trích xuất bị cáo Trang đến tòa vào ngày tuyên án.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 10/5/2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Nguyễn Kim Trung Thái bị phạt ba năm tù về tội hành hạ người khác, năm năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù.

Trước đó, vào phiên xử sơ thẩm ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Thái tại các phiên xử trước đó - Ảnh: Phụ nữ Sức khoẻ

Phía bị hại - luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có đơn kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm để xử lý Thái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo nêu trên.

Sau buổi tuyên án, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định giữ nguyên bản án là điều bất ngờ, nó đi ngược lại với diễn biến mà HĐXX đã làm rõ vào phiên tòa ngày 28/4/2023.

"Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Thái cùng Trang đánh bé là nguy hiểm đến tính mạng, tuy không mong muốn nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra (Lỗi cố ý gián tiếp). Mặt khác, HĐXX đã cho trình chiếu camera chúng bạo hành tàn ác để mọi người thấy hành vi của chúng có nguy hiểm đến tính mạng bé hay không,...

Vụ việc gây phẫn uất trong dư luận suốt 1 thời gian dài - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết đã gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm về đường lối giải quyết vụ án với việc định tội danh Giết người, Hành hạ người khác với tổng hợp hình phạt Tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang và tội danh Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm của Nguyễn Kim Trung Thái với tổng hợp hình phạt 8 năm tù giam.

"Dù còn một cơ hội cuối cùng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật sư cũng phải làm Đơn đề nghị Giám đốc thẩm để mong rằng cấp có thẩm quyền cao nhất sẽ xem xét lại vụ án, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, mọi hành vi xâm phạm quyền của trẻ em phải được xử lý tương ứng với tính chất, mức độ hậu quả mà tội phạm gây ra", ông Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Đơn đề nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Theo bản án sơ thẩm, Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A..

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.