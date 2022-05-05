Đề nghị thay đổi tội danh của bố đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Ác hơn cả dì ghẻ, lấy cớ 'dạy dỗ' để đánh con bất cứ lúc nào

Xã hội 05/05/2022 09:19

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, luật sư Nguyễn Anh Thơm đề nghị thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái - bố đẻ cháu V.A, thành đồng phạm Giết người, Hành hạ người khác.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, ngày 4/5, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác.

Liên quan vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của nạn nhân) bị đề nghị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Đối tượng Trang bị truy tố theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự hiện hành, có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Bên cạnh đó, cơ quan công tố xác định nữ bị can phạm tội với động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ.

Đề nghị thay đổi tội danh của bố đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Ác hơn cả dì ghẻ, lấy cớ 'dạy dỗ' để đánh con bất cứ lúc nào - Ảnh 1
2 đối tượng Thái - Trang - Ảnh: Internet

Ngay sau khi cáo trạng của 2 đối tượng Trang - Thái được công bố, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. đã có bài đăng dài trên trang cá nhân nhằm phân tích và đề nghị thay đổi tội danh đối với cha đẻ của bé V.A.

Đề nghị thay đổi tội danh của bố đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Ác hơn cả dì ghẻ, lấy cớ 'dạy dỗ' để đánh con bất cứ lúc nào - Ảnh 2
Một phần bài đăng của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, luật sư khẳng định: "Hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã cấu thành tội Giết người với vai trò đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Lỗi của Thái trong trường hợp này là Lỗi cố ý gián tiếp quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự "Thái biết Trang dùng vũ lực bằng chân, tay, hung khí nguy hiểm đánh con mình nhiều lần, liên tiếp có thể nguy hiểm tính mạng nhưng không nghĩ đến hậu quả chết người như nhiều lần trước”. Nhận thức của Thái trong trường hợp này thuộc Lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì Thái phải chịu trách nhiệm đến đó. Cháu VA bị Trang đánh tử vong thì Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy hành vi của Thái là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đang tâm chứng kiến và cùng đối tượng trực tiếp đánh con đẻ của mình suốt thời gian dài".

Đề nghị thay đổi tội danh của bố đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Ác hơn cả dì ghẻ, lấy cớ 'dạy dỗ' để đánh con bất cứ lúc nào - Ảnh 3
Luật sư nhận định hành vi của bố đẻ nạn nhân là vô cảm, tàn ác hơn cả dì ghẻ - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm qua (4/5), liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ thông tin thêm, theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cháu V.A. chết do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 - 6 giờ), là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng 2 - 25 ngày, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Quá trình điều tra, Trang và Thái khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hành hạ cháu A.. Cả hai khai do cháu A. học kém, không ngoan nên đánh để cháu học tốt hơn, ngoan ngoãn hơn.

Tuy nhiên, hình ảnh camera ghi nhận Trang và Thái đánh cháu A. bất cứ lúc nào, kể cả ngoài thời gian học. Xác minh kết quả học tập của cháu A. tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trong quá trình học tại trường cháu học giỏi, tiếp thu bài nhanh, ngoan ngoãn… nên việc các bị cáo khai đánh cháu A. do cháu học tập kém, không ngoan là không có cơ sở.

Ngoài ra, tài liệu còn thể hiện gia đình Thái không đồng ý cho Thái kết hôn với Trang, Thái cũng khai không có ý định có con chung với Trang. Do ghen tuông, Trang đã đến nơi cư trú của chị H. (mẹ cháu V.A.) yêu cầu chị không được gặp cháu A., Trang đăng nhập Facebook của Thái xóa hết hình ảnh liên quan đến chị H (mẹ cháu A).

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

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