Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 2/10, Công an phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao thi thể ông L.H.C (SN 1978; ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) cho gia đình mai táng do người thân của người đàn ông này không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Thi thể ông L.H.C - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, thuật ngữ “sốc do tiêm chích ma túy” đã xuất hiện trong Y học nói chung và trong Pháp y (PY) nước ta những năm gần đây. Nguyên nhân gây sốc có nhiều như chấn thương, mất máu, nhiễm trùng - nhiễm độc, rối loạn nước, điện giải và thăng bằng kiềm - toan (ví dụ tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ...). Thực chất sốc do ma túy là một loại sốc do nhiễm độc, mà chất độc ở đây là một vài loại ma túy, đặc biệt là các chất thuộc nhóm Opiates (phiện, á phiện). Quá trình bệnh lý thường diễn ra rất ngắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến tử vong.

Các chất ma túy nhóm Opiates là những chất độc, vì thế nguyên nhân gây sốc hàng đầu là do con nghiện dùng liều cao, mặc dù khả năng chịu đựng loại độc chất này của người nghiện cao hơn người bình thường cả chục lần. Nhiều khi với liều không cao lắm vẫn có thể gây sốc, thường xảy ra sau khi đói thuốc nhiều ngày ở những con nghiện vừa ra trại hay cơ sở cai nghiện (cai không có hiệu quả). Kế đến là các chất tiêm không tinh khiết lẫn tạp chất, chẳng hạn những loại hêrôin điều chế (từ morphine) bằng phương pháp thủ công thường có lẫn các chất có trong nhựa thuốc phiện như:

O-6aAcetylmorphine, acetylCodein, narcotin, papaverin hay thebain v.v... mà khi chiết xuất morphine từ nhựa thuốc phiện đã không làm tinh khiết được. Nhiều năm gần đây con nghiện thường trộn thêm “phụ gia” để tăng độ “phê” như novocain, procain, lydocain, dolargan hay pipolphen...