Nghi phạm khai chỉ có ý định bắt có bé gái để đòi tiền chuộc chứ không có ý định làm hại nạn nhân.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 3/10, Công an tỉnh Long An cho biết chiều 2/10, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Đến tối, công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn và giải cứu thành công nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2/10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là bé gái Lê Mộc C. ( 3 tuổi; ngụ ở phường 2, TP Tân An).

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng vây bắt sau 6 tiếng đồng hồ - Ảnh: Dân Trí

Sau khi bắt cóc, đối tượng chở bé gái bằng ôtô chạy về hướng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé đi về hướng TP HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng.

Nhận được thông tin bé C. bị bắt cóc, người thân bé gái đã trình báo công an Long An. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đại tá Lâm Minh Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Long An) và đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh) đã trực tiếp gặp gỡ nắm thông tin từ gia đình.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển.

Đến tối 2/10, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn. Cảnh sát sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Bước đầu, nghi phạm khai chỉ có ý định bắt có bé gái để đòi tiền chuộc chứ không có ý định làm hại nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát đang làm rõ lời khai này cũng như điều tra xem Nguyễn Thanh Sơn có đồng phạm hay không.

