'Bóc trần' nhân thân nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi: Tốt nghiệp sư phạm nhưng chưa xin được việc, vướng nợ nần khiến bố mẹ điêu đứng

Xã hội 21/09/2023 09:50

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan điều tra của Công an huyện đang phối hợp điều tra, xác minh truy tìm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang), nhiều người dân và cán bộ ở đây đều bất ngờ trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang liên quan đến vụ việc cháu gái 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc và giết hại.

'Bóc trần' nhân thân nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi: Tốt nghiệp sư phạm nhưng chưa xin được việc, vướng nợ nần khiến bố mẹ điêu đứng - Ảnh 1
Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: Báo CAND

Một số người dân cho biết, Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con (hai gái, một trai) ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Cũng theo người dân nơi đây, Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương, các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể.

Dẫn tin từ Người Lao Động, khoảng 17 giờ 4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con.

'Bóc trần' nhân thân nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi: Tốt nghiệp sư phạm nhưng chưa xin được việc, vướng nợ nần khiến bố mẹ điêu đứng - Ảnh 2
Đối tượng tại thời điểm bắt cóc cháu bé - Ảnh: VTC News

Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới ao thả cá cánh đồng thôn Nhạn Tháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

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Nghi phạm yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Mặc dù đã chiếm đoạt được số tiền 350 triệu đồng, tuy nhiên Giáp Thị Huyền Trang vẫn ra tay sát hại cháu bé.

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