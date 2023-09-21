Khoảng 9 giờ 30 sáng 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bé gái khoảng 1 tuổi ở mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, Hưng Yên), đồng thời Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cũng thông tin về việc hỗ trợ điều tra vụ bắt cóc bé gái có đặc điểm này.

Dẫn tin từ Thanh Niên, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm sát hại bé gái hơn 1 tuổi, sau khi có hành vi nghi bắt cóc, tống tiền không thành.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái sống ở khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa H.Gia Lâm và H.Văn Giang, bị một người bắt cóc. Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra chiều 19/9.

Công an tỉnh Hưng Yên đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé, đồng thời phối hợp truy tìm nghi phạm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa 20/9, mạng xã hội lan truyền thông tin đã tìm thấy thi thể bé gái ở một mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở, là bé gái đã bị bắt cóc ở H.Gia Lâm.

Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên đang truy tìm nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi phạm bắt cóc bé gái ở khu đô thị thuộc huyện Gia Lâm - Ảnh: VTC News

Đến tối 20/9, theo VTC News, nghi phạm được xác nhận là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Thông tin ban đầu, nghi phạm yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Mặc dù đã chiếm đoạt được số tiền 350 triệu đồng, tuy nhiên Giáp Thị Huyền Trang vẫn ra tay sát hại cháu bé.

Trình bày quan điểm về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ:

"Hành vi của đối tượng là rất táo tợn, dã man, tàn ác khi lợi dụng lòng tin của gia đình, lên kế hoạch bắt giữ cháu bé để đòi tiền chuộc. Mặc dù gia đình đã cố gắng chuyển 350 triệu cho đối tượng nhưng vì lòng tham vẫn không chấp nhận trả cháu về cho gia đình. Không những vậy, đối tượng còn không nghĩ đến tình người, từng chăm sóc bé mà đang tâm, lạnh lùng sát hại cháu bé một cách man rợ dưới mương nước.

Trẻ em là người yếu thế và là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt quyền được sống của cháu bé mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản, thân thể cháu bé nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Trong cùng một thời điểm, đối tượng đã phạm 02 tội đặc biệt nghiêm trọng là tội Giết người và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với nhiều tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại tại các điểm b, n, g Khoản 1 Điều 123; điểm a Khoản 4 Điều 169 Bộ luật hình sự.

Xét hành vi của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự ác độc, vô nhân tính nên phải được xử lý nghiêm minh nhất bằng pháp luật hình sự. Nghi phạm đã phạm 02 tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt cao nhất tù Chung thân và tội Giết người có khung hình phạt cao nhất Tử hình. Nếu nghi phạm có đủ năng lực pháp luật hình sự thì tổng hợp chung hình phạt cao nhất cả 2 tội là Tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật".