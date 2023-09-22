Vào tối 21/9, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể một phụ nữ ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau đó, thi thể người phụ nữ này đã được đưa lên bờ.

Dẫn tin từ VTC News, liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc rồi sát hại dã man, sáng 22/9, ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, tối 21/9, lực lượng của Công an Hà Nội về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN.

Qua nhận dạng ban đầu, thi thể phụ nữ tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Trên người thi thể này không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải là Giáp Thị Huyền Trang, nghi can trong vụ án bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Gia Lâm trước đó 2 ngày hay không.

Tuy nhiên, để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN.

Trước đó, theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 17 giờ 4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé - Ảnh: Thanh Niên

Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới ao thả cá cánh đồng thôn Nhạn Tháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Về nhân thân nghi phạm, một lãnh đạo xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình Trang ở quê nằm trong diện thuần nông, bố mẹ nghi phạm có 3 anh em, Trang là chị cả.

Theo vị lãnh đạo xã này, Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên xin nghỉ việc để đi làm công nhân. "Qua nắm tình hình ban đầu, Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương"- vị lãnh đạo xã thông tin.