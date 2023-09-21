Công an nhiều tỉnh khẩn trương truy bắt Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang được xác định là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội. "Hiện chúng tôi với chính quyền xã đã mời gia đình Trang lên làm việc, đặc biệt trong chiều qua (20/9) và sáng nay, các lực lượng chức năng cũng đã về địa phương làm việc nhưng chưa có thông báo chính thức về sự việc", Công an xã Việt Ngọc cho biết thêm.

Đối tượng Giáp Thị Huyền Trang - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, khoảng 17 giờ 4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con. Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Trang tại hôm xảy ra sự việc - Ảnh VTC News Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới ao thả cá cánh đồng thôn Nhạn Tháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Về nhân thân nghi phạm, một lãnh đạo xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình Trang ở quê nằm trong diện thuần nông, bố mẹ nghi phạm có 3 anh em, Trang là chị cả. Theo vị lãnh đạo xã này, Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên xin nghỉ việc để đi làm công nhân. "Qua nắm tình hình ban đầu, Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương"- vị lãnh đạo xã thông tin.

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