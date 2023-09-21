Trước thông tin cho rằng, nghi can đã nhảy sông tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đó mới là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi can.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 21/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các lực lượng công an vẫn chưa bắt được nghi can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan có liên quan điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19/9 tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Trang là nghi can bắt cóc bé gái N.H.T. (21 tháng tuổi), ở khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, ngày 19/9, đơn vị nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.T (sinh năm 2021, ở một khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Khu vực mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - nơi phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: Báo Lao Động

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, thi thể cháu N.H.T được phát hiện tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

"Hiện, đơn vị đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật" - Công an tỉnh Hưng Yên thông tin với báo Lao Động.