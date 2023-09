Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 21/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các lực lượng công an vẫn chưa bắt được nghi can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trước thông tin cho rằng, nghi can đã nhảy sông tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đó mới là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi can.