Dẫn tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Gia Lâm cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, cả Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Công an huyện cùng đại diện các ban, ngành chức năng đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Vụ việc bé 2 tuổi bị giúp việc bắt cóc, đòi tiền chuộc, sau đó sát hại đau vẫn đang được cơ quan chức năng của TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Qua sự việc này, bản thân mỗi nhà trường và các gia đình cần tiếp tục cẩn trọng trong chỉ định người đưa đón con em mình.

Theo đại diện Trường Tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm, ngoài thông báo trên nhóm Zalo các lớp, Ban giám hiệu nhà trường cũng quán triệt lực lượng bảo vệ cần cảnh giác với những đối tượng lạ mặt tại cổng trường lúc tan học. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi cần báo cho lãnh đạo để can thiệp kịp thời. Học sinh được dạy tuyệt đối không đi theo người lạ nếu không có bố mẹ đến đón.

Đồng thời, ngành Giáo dục Gia Lâm tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trực thuộc trên địa bàn huyện cần sát sao hơn nữa công tác giám sát, nhất là khâu đón - trả trẻ phải thật chặt chẽ. Tuyệt đối không giao trẻ cho người không được phụ huynh ủy quyền hoặc có các dấu hiệu bất thường để tránh các hậu quả đáng tiếc.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thị cho hay: "Không phải tới bây giờ mà từ trước tới nay, chúng tôi quán triệt tới toàn thể giáo viên các lớp phải lập danh sách những người đón trẻ phải là bố/mẹ hoặc người nhà có dán ảnh chân dung để giáo viên nhận diện lúc trả trẻ. Trường hợp gấp gáp, phụ huynh phải gọi điện thoại trực tiếp cho cô giáo để xác nhận người đón trẻ thì cô mới giao trẻ để tránh tình trạng bắt cóc trẻ em".

Song song với việc siết chặt quy định đón/trả trẻ, cô Lê Thị Hồng Điệp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong khâu tuyển chọn người giúp việc hoặc bảo mẫu trông trẻ tại nhà. Chỉ cần chủ quan không tìm hiểu kĩ nhân thân, tính cách của người đó thì hậu quả sẽ rất khó lường, vụ việc đau lòng vừa qua là một ví dụ điển hình.

"Trong các hoạt động trên lớp, cô giáo vẫn dạy trẻ một số kĩ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ. Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ người xung quanh", cô Điệp chia sẻ thêm.

Khu vực phát hiện thi thể bé 2 tuổi - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đề nghị hỗ trợ, điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 2 tuổi.

Đến sáng 20/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Nghi phạm bắt cóc cháu bé từng là người giúp việc. Đối tượng này tống tiền gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng và đã được đưa 350 triệu đồng.

Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê người này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, người phụ nữ này bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc của gia đình nhà chủ.