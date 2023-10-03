Tình tiết bất ngờ vụ bắt cóc đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc: Nghi phạm là bạn của bố cháu bé, nhờ quản lý khách sạn trông nạn nhân rồi trốn trên xe khách nhắn tin hối chuyển tiền

Xã hội 03/10/2023 10:44

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn Song Hoa (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) trông giữ cháu bé.

Theo thông tin từ VTC News, Ngày 3/10, Công an Đồng Nai thông tin đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về hành vi “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài”.

Tình tiết bất ngờ vụ bắt cóc đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc: Nghi phạm là bạn của bố cháu bé, nhờ quản lý khách sạn trông nạn nhân rồi trốn trên xe khách nhắn tin hối chuyển tiền - Ảnh 1
Đối tượng Sơn tại thời điểm bị bắt - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin có nghi phạm bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Long An đang trên đường bỏ trốn và có khả năng di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau đó, Công an Đồng Nai đã triển khai lực lượng, kiểm soát các phương tiện giao thông qua địa bàn nghi vấn có nghi phạm lẩn trốn 

Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn Song Hoa (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) trông giữ cháu bé.

Ngay lập tức Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Tình tiết bất ngờ vụ bắt cóc đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc: Nghi phạm là bạn của bố cháu bé, nhờ quản lý khách sạn trông nạn nhân rồi trốn trên xe khách nhắn tin hối chuyển tiền - Ảnh 2
Cháu bé bị bắt cóc đã được giải cứu trong đêm - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, đối tượng và cha của bé gái 3 tuổi (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) bị bắt cóc là bạn bè. Do nợ nần nên vào ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non của bé gái tại TP.Tân An dụ dỗ bé cùng đi với mình.

Sau khi bắt cóc được bé gái, Sơn mang cháu bé đến khách sạn S.H và gọi điện thoại cho gia đình bé gái yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản. Đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền ngay sẽ giết cháu bé.

Do đó gia đình phải chuyển trước 1 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng. Nhận được tiền, Sơn nhốt bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng nhằm bỏ trốn.

Hiện nghi can đã bị di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc.

Bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, nghi phạm bị bắt sau 6 tiếng lẩn trốn, hé lộ lời khai bất ngờ

Bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, nghi phạm bị bắt sau 6 tiếng lẩn trốn, hé lộ lời khai bất ngờ

Nghi phạm khai chỉ có ý định bắt có bé gái để đòi tiền chuộc chứ không có ý định làm hại nạn nhân.

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