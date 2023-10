Theo thông tin từ VTC News, Ngày 3/10, Công an Đồng Nai thông tin đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về hành vi “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn Song Hoa (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) trông giữ cháu bé.

Ngay lập tức Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Cháu bé bị bắt cóc đã được giải cứu trong đêm - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, đối tượng và cha của bé gái 3 tuổi (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) bị bắt cóc là bạn bè. Do nợ nần nên vào ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non của bé gái tại TP.Tân An dụ dỗ bé cùng đi với mình.

Sau khi bắt cóc được bé gái, Sơn mang cháu bé đến khách sạn S.H và gọi điện thoại cho gia đình bé gái yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản. Đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền ngay sẽ giết cháu bé.

Do đó gia đình phải chuyển trước 1 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng. Nhận được tiền, Sơn nhốt bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng nhằm bỏ trốn.

Hiện nghi can đã bị di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc.