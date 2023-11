Người chồng đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, dùng chân đạp vào đầu khiến vợ té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 2/11, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Lâm Hung (SN 1989, quê huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về hành vi đánh vợ tử vong.

Theo điều tra, tối 1/11, Lâm Hung đi nhậu về say nên chị T.C.T. (SN 1980, vợ Lâm Hung) không cho vào nhà.

Lâm Hung đứng bên ngoài gọi nhiều lần thì chị T. ra mở cửa rồi chửi bới, dùng ghế nhựa và chổi đánh túi bụi vào người chồng. Chị T. sau đó đuổi Lâm Hung ra khỏi nhà.

Do quá bức xúc, Lâm Hung dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, dùng chân đạp vào đầu khiến chị T. té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

Lúc này, mẹ của chị T. và anh Lâm Đa Gia (hàng xóm) chạy đến cùng Lâm Hung đưa chị T. đến bệnh viện cấp cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng chị T. đã tử vong ngay sau đó.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tại Bắc Giang cũng xảy ra vụ việc chồng đánh vợ tử vong. Cụ thể, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 1/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang; hiện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, đồng thời bắt giữ Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Triệu Chòi Suẩn - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do mâu thuẫn với vợ, Triệu Chòi Suẩn đã kéo vợ là chị Đặng Thị L ra sau nhà, rồi dùng điếu cày, gậy gỗ đánh liên tiếp vào người gây thương tích. Người dân phát hiện can ngăn, đồng thời đưa chị L đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong. Đối tượng Suẩn bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Suẩn khai nhận, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên anh ta đã đánh vợ dẫn đến tử vong.

