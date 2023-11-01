Bực tức vì vợ không cho sử dụng điện thoại, chồng dùng điếu cày đánh đến tử vong

Xã hội 01/11/2023 08:59

Do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên đối tượng đã đánh vợ dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn để điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 31/10.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn).

Đối tượng Suẩn là chồng của nạn nhân.

Bực tức vì vợ không cho sử dụng điện thoại, chồng dùng điếu cày đánh đến tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Triệu Chòi Suẩn - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Kinh tế và Đô thị, theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 31/10, giữa 2 vợ chồng Triệu Chòi Suẩn xảy ra mâu thuẫn nên Suẩn đã đưa vợ ra sau nhà hành hung.

Tại đây, Suẩn dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) đánh vào vùng đầu và mặt vợ khiến nạn nhân bị thương. Phát hiện vụ việc, người dân đã can ngăn và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong.

Ban đầu, Suẩn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên Suẩn đã đánh vợ dẫn đến tử vong.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

 

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