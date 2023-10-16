Người phụ nữ ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong: Hàng xóm nghe thấy tiếng vợ chồng cự cãi

Xã hội 16/10/2023 12:53

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân bị rơi từ tầng 3 xuống nền sân cứng nên chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 15/10, nạn nhân là chị V.T.S (SN 1996) ở xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng chị S là công nhân thuê nhà trọ tại khu vực này. Ngay trước khi xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy tiếng vợ chồng chị S cãi nhau nghi do có mâu thuẫn. 

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân bị rơi từ tầng 3 xuống nền sân cứng nên chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Công an huyện Việt Yên đã bàn giao vụ việc và người chồng có liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Người phụ nữ ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong: Hàng xóm nghe thấy tiếng vợ chồng cự cãi - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Bắc Giang

Trước đó, dẫn tin từ VOV, vào khoảng 9h sáng ngày 4/10, một số cư dân sống tại chung cư Saigon Metro Park (đường số 1, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) nghe thấy tiếng động mạnh. Người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên rơi từ lầu cao xuống đất, nằm bất động.

Người phụ nữ ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong: Hàng xóm nghe thấy tiếng vợ chồng cự cãi - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất, nam thanh niên 21 tuổi tử vong - Ảnh: VOV

Bước đầu, nạn nhân được xác nhận là N.D.K (21 tuổi, quê Nhơn Trạch, Đồng Nai, sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TP Thủ Đức). Thanh niên này thuê căn hộ trên tầng 14 sống cùng bạn.

Sáng cùng ngày, người thân của nạn nhân K từ Đồng Nai lên TP Thủ Đức đón K về quê khám bệnh. Khi người thân đang đứng dưới tầng trệt, chưa kịp lên phòng thì xảy ra vụ việc. 

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, công an đã chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

 

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Trước đó, em N. học ở một lớp tại lầu 3 của trường, thời điểm xảy ra là trong giờ chuyển tiết. Nạn nhân nhập viện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với tình trạng sốc đa chấn thương bụng, ngực, gãy tay, dập mu bàn chân.

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