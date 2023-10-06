Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 9 rơi lầu ở TP Thủ Đức, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Đời sống 06/10/2023 09:21

Trước đó, em N. học ở một lớp tại lầu 3 của trường, thời điểm xảy ra là trong giờ chuyển tiết. Nạn nhân nhập viện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với tình trạng sốc đa chấn thương bụng, ngực, gãy tay, dập mu bàn chân.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 6-10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ nam học sinh bị rơi lầu ở Trường Trung học cơ sở Cát Lái.

Vào chiều 5-10, học sinh và giáo viên Trường Trung học Cơ sở Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) nghe tiếng động rất mạnh ở sân trường. Họ đến kiểm tra thì thấy một nam học sinh bất tỉnh, bị thương nặng nên cùng lãnh đạo nhà trường đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 9 rơi lầu ở TP Thủ Đức, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh 1
Trường Trung học Cơ sở Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức). Ảnh Báo Thanh Niên. 

Nam học sinh được xác định là em L.T.N (14 tuổi, ngụ phường Cát Lái), học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Cát Lái. Trước đó, em N. học ở một lớp tại lầu 3 của trường, thời điểm xảy ra là trong giờ chuyển tiết

Công an phường Cát Lái và lực lượng liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, bước đầu, theo thông tin từ một giáo viên Trường THCS Cát Lái, thời điểm xảy ra vụ việc là trong giờ chuyển tiết, khoảng 15 giờ 30 chiều 5.10. Thời điểm nói trên, em L.T.N học ở một lớp học tại lầu 3. Lát sau, giáo viên này nghe tiếng động mạnh ở sân trường, chạy đến kiểm tra thì thấy học sinh bị thương nên cùng lãnh đạo nhà trường hỗ trợ đưa em này đi cấp cứu.

Khoảng 21 giờ ngày 5.10, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo nhà trường xác nhận có vụ việc nói trên và nhà trường hiện ở bệnh viện cùng người nhà theo dõi sức khỏe nam sinh. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, nam sinh vẫn còn hôn mê.

Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 9 rơi lầu ở TP Thủ Đức, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh 2
Các chiến sĩ công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hơn 22 giờ cùng ngày, theo ghi nhận của báo Thanh Niên bên trong khuôn viên Trường THCS Cát Lái có ít nhất 5 chiến sĩ công an khám nghiệm hiện trường. Đến khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra.

Theo chẩn đoán ban đầu, em N. bị sốc đa chấn thương bụng, ngực, gãy tay, dập mu bàn chân.

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