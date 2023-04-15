Nguyên nhân ban đầu người đàn ông rơi lầu chung cư ở Bình Dương

Xã hội 15/04/2023 15:29

Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong được phát hiện tại chung cư ở phường An Phú.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 4 giờ ngày 15/4, một người dân trong khu chung cư đi bán đồ ăn sáng thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm ngửa tại vỉa hè đường nội bộ chung cư, trên người mặc quần đùi, áo thun, mang giày thể dục và có nhiều vết máu.

Danh tính nạn nhân là ông V.V.T (SN 1979, ngụ TP HCM).

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động
Nguyên nhân ban đầu người đàn ông rơi lầu chung cư ở Bình Dương - Ảnh 2
Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong nghi do tự tử - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, dựa vào lời khai ủa rnhững người xung quanh, người này thường đi bộ tập thể dục buổi sáng tại chung cư. Thời điểm gặp nạn, camera của chung cư ghi nhận nạn nhân đi bộ lên tầng trên, sau đó thì xảy ra vụ việc.          

Người nhà nạn nhân cũng trình báo, gần đây, ông T. có gặp chuyện buồn.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, nguyên nhân tử vong nghi do tự tử. Vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ.

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