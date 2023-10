Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc hơn 10 năm vì tin 'việc nhẹ lương cao'

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 14/4, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận chị N.T.N, SN 1990, quê ở Quảng Nam, bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 12/4, qua đường dây nóng hợp tác quốc tế, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc lực lượng chức năng Trung Quốc đã phối hợp giải cứu thành công nạn nhân N, đề nghị Công an TP Móng Cái hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân về Việt Nam theo quy định.