Trong lúc các bạn lên lớp học, A. bất ngờ quay về lầu 4 khu nội trú. Sau đó, em này được phát hiện tử vong do rơi từ lầu cao.

Theo thông tin từ Vietnamnet, một sự việc thương tâm vừa xảy ra tại Trường tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là em N.T.K.A (SN 2008, quê Bình Phước), học sinh lớp 10A24 của trường này.

Theo báo cáo của Trường tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm, khoảng 13h15 ngày 29/9, trong thời gian học sinh nội trú di chuyển lên khu phòng học, em A. bất ngờ trở lại lầu 4 khu nội trú rồi leo qua cửa sổ, ngã xuống.

Các giáo viên đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tuy nhiên do chấn thương nặng nên đến sáng nay (30/9), em đã tử vong.

Cũng theo báo cáo, trước khi rơi lầu tử vong, A. bị các bạn trong lớp phát hiện lấy cắp tiền của bạn giấu trong nhà vệ sinh. Giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi riêng với A. Giáo viên cũng dặn cả lớp em A. đã nhận lỗi nên mọi việc tạm gác lại. Sau đó, cả lớp cùng đi ăn trưa và về khu nội trú nghỉ ngơi.

Đến tiết học buổi chiều, khi tất cả học sinh và giáo viên nội trú ra khỏi phòng và khóa cửa, em A. quay trở lại khu nội trú và xảy ra sự việc trên.

Ngôi trường xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, một vụ học sinh rơi lầu tử vong thương tâm cũng xảy ra tại Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 14/2, sau giờ ăn trưa, một cô giáo tá hỏa phát hiện bé gái nằm bất động dưới sân trường, ngay lối lên cầu thang nên đã tri hô.

Khi các thầy cô giáo xuống kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được biết, thời điểm tử vong, bé gái đang học bán trú tại trường này.

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