Một nhóm nữ sinh đánh, giật tóc, lột áo bạn rồi quay clip kèm những bình phẩm dung tục, đe dọa nạn nhân xảy ra ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 30/9, ông Trần Xuân Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương (Nghệ An) - cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin về một vụ bạo lực liên quan đến một nhóm nữ sinh. "Hiện bên công an đang xác minh", ông Hà thông tin ngắn gọn.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc được cho là xảy ra tại một khu rừng thuộc địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, nhóm nữ sinh đánh bạn là học sinh lớp 9 xã Thanh Mỹ (Thanh Chương).

Nhóm nữ sinh đánh đập, lột đồ bạn rồi quay clip. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Bước đầu xác minh thì nhóm học sinh này đến từ nhiều trường khác nhau. Hiện nay, cơ quan công an đang lấy lời khai để phục vụ điều tra, sau đó các nhà trường mới có biện pháp xử lý", ông Hà chia sẻ trên báo Nghệ An.

Theo báo Nghệ An đưa tin trong clip dài gần 3 phút đang lan truyền trên mạng xã hội, nhóm khoảng 3 nữ sinh liên tiếp túm tóc, tát vào mặt 1 nữ sinh. Nhóm này thậm chí còn lột hết áo của nạn nhân rồi đánh đập, hả hê quay clip và dọa đăng lên Facebook. Trong khi đó, nữ sinh bị đánh chỉ còn biết khóc và cầu xin "các chị tha cho em"...

Theo ông Trần Xuân Hà, nữ sinh bị đánh trong clip đang học lớp 9 của Trường THCS Thanh Mỹ. Còn 3 nữ sinh tham gia đánh bạn và quay clip đến từ nhiều trường khác nhau, gồm Trường THCS Phong Thịnh, THCS Cát Văn và THCS Thanh Tiên. Vụ việc xảy ra vào ngày 27/9, trên đoạn đường vắng dẫn vào rừng keo ở địa phận xã Thanh Đức.

"Bước đầu xác minh thì có 4 nữ sinh lớp 9 liên quan vụ đánh nhau này. Theo như chúng tôi nắm được thì mâu thuẫn từ việc cãi nhau, thách thức trên mạng xã hội. Còn cụ thể như thế nào thì phải chờ cơ quan công an điều tra, làm rõ", ông Hà nói.

Xác minh clip nữ sinh lớp 8 bị đánh, lột đồ giữa đường để xem chỗ nhạy cảm gây phẫn nộ Một đoạn clip vừa được chia sẻ cho thấy một nữ sinh lớp 8 bị hai nữ sinh khác đánh, làm nhục bằng cách lột đồ xem chỗ nhạy cảm khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Công an xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang vào cuộc xác minh.

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