Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi do mâu thuẫn cá nhân bị đánh hội đồng, lột đồ ở Quận 3

Đời sống 11/09/2023 14:29

Mới đây, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ em L.T.B.M. (15 tuổi) bị nhóm người đánh hội đồng, lột đồ còn quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. 

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 11/9, Công an quận 3, TPHCM, đang điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng, lột đồ theo đơn trình báo của bà T.T.C. (45 tuổi, tạm trú quận 3).

Theo nội dung đơn bà C. trình bày, tối 9/8, L.N.Y.V. (17 tuổi) chở con bà là L.T.B.M. (15 tuổi) đến một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó. Tại đây, M. xin lỗi nhưng V. không đồng ý và tát vào mặt con bà 3 cái.

Ngoài ra, bà C. cho rằng V. còn xúi giục V.N.K.V. (16 tuổi), N.N.B.N. (16 tuổi) N.N.H.A. (15 tuổi) đánh đập dã man, lột quần áo con bà để quay clip.

Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi do mâu thuẫn cá nhân bị đánh hội đồng, lột đồ ở Quận 3 - Ảnh 1
V. xúi giục V.N.K.V. (16 tuổi), N.N.B.N. (16 tuổi) N.N.H.A. (15 tuổi) đánh đập dã man, lột quần áo em M. để quay clip. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Báo Phụ Nữ đưa tin, sau khi hành hung, V. đe dọa em M. không được báo cho người nhà và công an. Nếu không, người này sẽ đăng clip em M. bị đánh, lột đồ lên mạng xã hội. Dù bị thương tích, em M. không dám kể lại sự việc trên cho gia đình biết.

Đến ngày 7/9, bà C. cùng người thân phát hiện những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip thể hiện, em M. bị một nhóm người đánh đập dã man, lên gối, đập đầu xuống. Mặc dù xung quanh có nhiều nam giới nhưng không ai can ngăn mà thậm chí còn cổ vũ hò hét nói lột quần áo của em M.

Một số khác còn cổ vũ, kêu gọi lột áo nạn nhân. Sự việc sau đó được bà C. trình báo đến Công an phường 11 và yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự những người đã hành hung, lột đồ con bà.

Em M. cho biết, “nhóm đánh, lột đồ em rồi quay clip đăng tải lên mạng. Nhóm còn chia sẻ cho những người khác khiến em xấu hổ, không dám ra đường. Giờ chỉ mong công an xử lý nghiêm những người đã đánh, làm nhục mình”.

Cập nhật tình hình sức khỏe của nam sinh bị nữ giáo viên và nhóm người đánh hội đồng ở Hà Nội

Cập nhật tình hình sức khỏe của nam sinh bị nữ giáo viên và nhóm người đánh hội đồng ở Hà Nội

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ nam sinh Trường THCS Kim Chung bị 3 người lớn và bạn cùng trường lôi ra khỏi quán game hành hung gây thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh thiếu nữ 15 tuổi rồi tung clip lên mạng đánh hội đồng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 11 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 26 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 41 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích