Mới đây, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ em L.T.B.M. (15 tuổi) bị nhóm người đánh hội đồng, lột đồ còn quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 11/9, Công an quận 3, TPHCM, đang điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng, lột đồ theo đơn trình báo của bà T.T.C. (45 tuổi, tạm trú quận 3).

Theo nội dung đơn bà C. trình bày, tối 9/8, L.N.Y.V. (17 tuổi) chở con bà là L.T.B.M. (15 tuổi) đến một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó. Tại đây, M. xin lỗi nhưng V. không đồng ý và tát vào mặt con bà 3 cái.

Ngoài ra, bà C. cho rằng V. còn xúi giục V.N.K.V. (16 tuổi), N.N.B.N. (16 tuổi) N.N.H.A. (15 tuổi) đánh đập dã man, lột quần áo con bà để quay clip.

V. xúi giục V.N.K.V. (16 tuổi), N.N.B.N. (16 tuổi) N.N.H.A. (15 tuổi) đánh đập dã man, lột quần áo em M. để quay clip. Ảnh: Báo Dân Trí.

Báo Phụ Nữ đưa tin, sau khi hành hung, V. đe dọa em M. không được báo cho người nhà và công an. Nếu không, người này sẽ đăng clip em M. bị đánh, lột đồ lên mạng xã hội. Dù bị thương tích, em M. không dám kể lại sự việc trên cho gia đình biết.

Đến ngày 7/9, bà C. cùng người thân phát hiện những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip thể hiện, em M. bị một nhóm người đánh đập dã man, lên gối, đập đầu xuống. Mặc dù xung quanh có nhiều nam giới nhưng không ai can ngăn mà thậm chí còn cổ vũ hò hét nói lột quần áo của em M.

Một số khác còn cổ vũ, kêu gọi lột áo nạn nhân. Sự việc sau đó được bà C. trình báo đến Công an phường 11 và yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự những người đã hành hung, lột đồ con bà.

Em M. cho biết, “nhóm đánh, lột đồ em rồi quay clip đăng tải lên mạng. Nhóm còn chia sẻ cho những người khác khiến em xấu hổ, không dám ra đường. Giờ chỉ mong công an xử lý nghiêm những người đã đánh, làm nhục mình”.

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