Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo xác minh làm rõ video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm người dùng nón bảo hiểm và tay chân đánh liên tục vào người đang lan truyền trên mạng.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 29-8, tại hội nghị giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết sở đang phối hợp với Công an tỉnh làm rõ thông tin đoạn clip về một cô gái, nghi là nữ sinh bị đánh hội đồng dã man.

"Trong đoạn clip thì nạn nhân không mặc đồng phục của trường nào, do đó sở đang phối hợp để làm rõ vụ việc này" - ông Huỳnh Quang Long, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói.

Hình ảnh cô gái, nghi là nữ sinh bị đánh hội đồng. Ảnh chụp từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về một đoạn clip dài 47 giây ghi lại hình ảnh nạn nhân nêu trên bị nhóm 5 cô gái khác đánh hội đồng.

Nạn nhân bị nhóm này liên tục dùng mũ bảo hiểm, chân, tay đánh liên tiếp. Khi nạn nhân ngã và nằm xuống đường vẫn bị nhóm này dùng chân đạp thẳng vào đầu, mặt. Điện thoại của nạn nhân cũng bị đập vỡ.

Mới đây, báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an TP. Đà Lạt đã tiếp cận các nhân chứng, người trong cuộc, gồm: Phương Nhi, Minh Anh, Khánh Ngọc, Dung (24 tuổi),… và xác định người bị đánh tên Khánh Ngọc đang sinh sống và đi học tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Những người tham gia trong vụ ẩu đả làm việc với công an Đà Lạt. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngọc có mượn tiền từ em của Dung nhưng không trả. Hai bên có thách thức qua lại.

Khi làm việc với công an, Phương Nhi khai ban đầu cả nhóm hẹn ở đường Nhà Chung để làm việc, sau đó hẹn nhau vô khu vực hồ Tuyền Lâm.

Tại đây, sau khi cãi vã, cả nhóm đã lao vào đánh Khánh Ngọc trước sự chứng kiến của nhiều người.

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