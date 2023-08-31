"Vụ việc nữ sinh bị bạn hành hung, làm nhục được xác định xảy ra trên địa bàn và chính quyền xã đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, làm rõ", ông Hưng nói.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, Chiều 31.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng Công an xã đang vào cuộc xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 người địa phương bị bạn đánh đập, lột đồ.

Người thân của Y.N. cho biết em bị đánh một lần vào sáng 27-8 và hai lần vào ngày 28-8.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, các đoạn clip trên được ghi lại tại khu vực vắng người ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nạn nhân được xác định là em P.H.Y.N. (học sinh lớp 8). Hai nữ sinh đánh Y.N. được xác định là T.N. và H.M., đều học lớp 7, ngụ tại xã Thạch Kim.

Nữ sinh bị 2 bạn gái lao vào đánh đập, lột đồ giữa ban ngày gây phẫn nộ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo lời Y.N. kể, em có mượn ốp điện thoại của một trong hai nữ sinh trên, lúc trả lại thì hai nữ sinh cho rằng ốp điện thoại bị hỏng. Y.N. nói mình không làm hỏng ốp điện thoại nhưng vẫn sẽ đền tiền, song các nữ sinh này không đồng ý, dẫn đến đánh Y.N..

Sau khi bị đánh, làm nhục, Y.N. không dám nói với người thân vì sợ. Nhưng bà nội của Y.N. thấy đầu gối cháu có vết xước, tinh thần không tốt nên gặng hỏi. Lúc đầu Y.N. nói ngã xe, sau đó bị nhiều người hỏi nên em mới kể ra sự việc.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Chị P.T.D. (người thân của nữ sinh Y.) cho hay, Y. đang sống với bà nội, bố mẹ đã ly hôn. Sau khi bị bạn hành hung và làm nhục, cháu Y. đang bị chấn động tâm lý.

"Chúng tôi gặng hỏi mãi thì cháu mới kể rằng do mâu thuẫn trong học đường, cuộc sống. Những bạn kia cho rằng Y. nói xấu nên đã gọi ra để đánh đập", chị D. chia sẻ.

Cũng theo chị D. trong 3 ngày liên tục (27-29.8), cháu mình đã bị nhóm bạn gọi ra khu vực bờ đê ven biển để đánh đập. Đến tối 30.8, sau khi nắm được thông tin sự việc, gia đình đã trình báo đến chính quyền địa phương. 2 bạn gái đánh đập, lột đồ em Y. và những người liên quan đã bị công an triệu tập lên làm việc.