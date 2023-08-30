Chính thức khởi tố 4 bị can trong vụ hành hung dã man nữ sinh tại Đà Lạt

Đời sống 30/08/2023 23:35

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ hành hung nữ sinh tại hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt để điều tra hành vi "giữ người trái pháp luật".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 30-8, Công an TP Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can để điều tra hành vi "giữ người trái pháp luật", trong vụ đánh hội đồng nữ sinh. 

Bốn bị can đều sinh sống tại Đà Lạt, gồm: Trần Ngọc Minh A. (17 tuổi), Lê Ngọc Phương Dung (24 tuổi), Bùi Thu Ng. (17 tuổi), Nguyễn Nguyệt Phương Nhi (18 tuổi).

Trước đó, báo Pháp Luật đã đưa tin về clip "nhóm 5 người đánh cô gái" ở TP Đà Lạt và công an đã vào điều tra.

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Những người liên quan đến hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo điều tra ban đầu, bị hại cũng là nhân vật nữ bị đánh trong clip 47 giây tên H (17 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có rủ một người tên Nguyệt đầu tư tiền để cùng nhau đầu tư tiền ảo - theo báo Pháp Luật. 

Do lợi nhuận ăn chia không đều và hết tiền nên giữa H và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn. Lúc này cả hai cùng với bốn bị can nói trên lập một nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, nói chuyện.

Tối 26-8, nhóm này tiếp tục thách thức nhau trên mạng. Sau đó nhóm của Dung, Minh A, Thu Ng. và Phương Nhi đã hẹn H (nick là Khánh Ngọc) gặp mặt, nói chuyện.

Đến sáng 27-8, H đến khu vực Nhà Chung, rồi hẹn nhóm của Dung đến chỗ H đang ở. Dung gọi Minh A. đến khu vực nhà Chung chở H ra khu vực Hồ Tuyền Lâm.

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 4 người trong 'clip 5 phụ nữ đánh cô gái' ở Đà Lạt bị khởi tố. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại đây, nhóm người này đã sử dụng mũ bảo hiểm, tay, chân hành hung nạn nhân. Trong lúc hành hung, có một người trong nhóm quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội.

Ngay trong ngày 29-8, công an TP Đà lạt đã triệu tập hơn 10 người liên quan, tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc. Đến sáng ngày 30-8, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi của nhóm phụ nữ này - Pháp Luật đưa tin. 

Công an vào cuộc xác minh vụ đánh hội đồng nữ sinh dã man ở Đà Lạt

Công an vào cuộc xác minh vụ đánh hội đồng nữ sinh dã man ở Đà Lạt

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo xác minh làm rõ video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm người dùng nón bảo hiểm và tay chân đánh liên tục vào người đang lan truyền trên mạng.

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